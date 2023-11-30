原标题：稳产增收 播撒希望

据农业农村部消息，目前全国秋收冬种接近尾声。近日，记者在南方部分省份采访了解到，多地秋粮产量提升效果较明显，粮食生产经营模式得到持续优化，粮食稳产、农民增收底气更足。农民做好秋粮收获的同时，有条不紊开展冬种生产，田间地头一派忙碌景象。

产量提升效果明显

11月27日，在湖南省岳阳市汨罗市桃林寺镇亦仁水稻专业合作社的烘干中心，一台大型批式循环谷物干燥机轰鸣着。经过干燥、清理、过滤、筛选等多道程序，一粒粒饱满的晚稻谷粒通过履带传输，源源不断落入下方的拖拉机车斗，随即被运往附近粮仓。

“今年晚稻收成好，是这几年来的最高单产。”亦仁水稻专业合作社理事长吴安保介绍，自家种了1800亩晚稻，平均亩产1000斤左右，比前两年提升了5%左右。“今年能丰收，除了天气好，还在于通过高标准农田建设，灌溉更方便了，地力也提升了。”吴安保说。

据了解，汨罗近年来整市推进高标准农田建设，仅2023年就“改田”约6.04万亩，有效提升了粮食生产能力。

江西省石城县的晚稻最近迎来丰收。11月27日，站在谷堆旁，屏山镇长溪村种粮大户赖焕新满脸笑容。他说：“今年收成好，粮食行情也不错，我家300多亩双季稻增产又增收，明年还要种双季稻。”

石城县农业农村局种植业务股负责人杨炳说：“县里推进机械化、推广良种良法、提升社会化服务水平，全县水稻播种面积增加到26万多亩，产能得到提升。”

稳粮增收底气更足

在浙江省云和县崇头镇栗溪村，收割完20余亩水稻，种植户卜广文又忙着在稻田里捉鳖。

云和县地处山区，为提高梯田利用效率、增加粮农收益，当地发展起“稻+”梯田共生产业，利用1.2万亩梯田发展稻田养鱼养鳖、水稻木耳轮作等。“通过温室、外塘、稻田三段式养鳖，鳖长得好，也能在稻田里疏松土壤、捕捉害虫，有助于水稻增收。”卜广文说，“今年我家水稻亩产约800斤，鳖亩产约200斤，综合种养亩产值能超1万元。”

稳定粮食生产，必须确保粮农收益。记者了解到，各地通过加大粮食生产激励力度、优化粮食生产经营模式等，帮助粮农建立多元化的增收机制。

位于洞庭湖平原的湖南省益阳市南县，是全国农业全产业链典型县，“稻虾共作”模式很受粮农欢迎，在稳粮增收上发挥了重要作用。

南县南洲镇种粮大户昌建文种了1610亩双季稻，其中1050亩发展“稻稻虾”。他说：“小龙虾前期价格好，总共卖了440多万元，双季稻单产约1050斤，明年还要扩大双季稻面积。”

田间地头冬种忙

近日，在南昌市经开区樵舍镇的油菜地，农技员陈小图正在指导村民开沟排水，为油菜根系生长创造较好的土壤墒情，确保油菜安全越冬。陈小图说：“全镇播种油菜约1.4万亩，要抓好田间管理，努力保证来年丰收。”

雪舫村村民夏满宏说：“区里统一采购油菜种子，免费发放给我们，每亩还有120元补贴。大家生产积极性很高，光我家就种了200亩油菜。”据南昌市农业农村局统计，全市油菜播种任务完成率已达103.38%。

冬种是来年夏季粮油生产的起点。记者采访发现，各地努力实现一地多用，冬闲田不闲，助农民增收、农业增效。

在浙江省云和县赤石乡麻垟村的稻耳轮作小微产业园里，绿缘农产品专业合作社负责人沈飞林带领村民，将一个个打过孔的菌棒码放在已完成收割的稻田里。

“大概50天就能收获一批黑木耳。”沈飞林介绍，除去稻耳轮作“交接期”，产业园90亩梯田4个月种水稻、7个月种黑木耳，效益增加了几倍，冬闲田成了“致富田”。

记者11月29日从浙江省农业农村厅获悉，浙江省冬种形势较好，小麦、油菜计划播种面积较上年有所增加，小麦播种进度超六成，油菜播种基本完成。

在湖南省常德市鼎城区十美堂镇紫流村，今年通过引入毯状育苗机械化移栽新技术，让油菜苗告别人工移栽，省时省力，且开沟深度、秧苗行距和苗距更加科学，有利于提高油菜产量。“机械移栽每天作业量相当于30个工人的工作量，每亩田可以节约100元人工成本。”种粮户杨国强说。

鼎城区农机事务中心主任戴开平告诉记者，通过购机补贴、作业奖补、技术培训等举措，全区油菜生产积极性得到明显提升，全区今年种植油菜约65.4万亩。目前看，只要后期管理得当，有信心实现产量和效益双提升。

（新华社北京11月29日电 记者周楠、周勉、陈春园、张晓洁）

(责编：杨曦、陈键)

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