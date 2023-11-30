本报记者 张翼

原标题：数字引擎，打开贸易发展新空间

随着数字技术的飞速发展，数字经济深刻地改变着人们的生活方式和经济发展模式。当前，全球贸易增长承压，但数字贸易蓬勃发展增势喜人，成为国际贸易的新亮点。数字贸易正成为国际贸易发展的新趋势和未来贸易增长的新引擎。

数字贸易全球化提速

外形酷萌的机器人挥舞着机械臂与观众下象棋，电站和工厂自动巡检机器人披挂上场；几分钟实现“复刻”的AI数字孪生直播技术令人惊叹；教育、医疗、城市、办公、汽车等领域的大模型前沿技术亮相展台……不久前在浙江杭州闭幕的第二届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”），是一场数字贸易的创新盛宴。来自25个国家和地区的1018家企业线下参展，367家企业通过云平台线上参展。100项“首发”“首秀”“首展”；100多名跨国公司高管和500多名海内外专家学者会聚论坛，共同探讨全球数字贸易发展趋势和合作路径。

数贸会的盛况印证着这样的事实——促进数字贸易发展，携手将数字贸易打造成为共同发展的新引擎，已经成为共识。

数字经济成为全球发展热点。数字贸易作为数字经济的重要组成部分，也成为国际经贸合作的重要领域。数字贸易是指通过计算机网络，以数字订购或数字交付方式进行商品或服务的国际交易。交易的产品包括货物和服务。交易方式（类型）是通过数字中介平台进行，以数字方式订购、数字方式交付为主。

商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文指出，数字贸易可以简单分为两个部分，一是以数字交付为特点的贸易方式，贸易对象是数据；二是以数字订购为特点的贸易方式，例如跨境电商交易的是货物，但要通过数字订购来实现。

“数字贸易是我国重组要素资源、优化外贸结构、全面塑造发展新优势的重要力量，前景十分广阔。大力发展数字贸易，对于推动构建更高水平开放型经济新体制，加快建设贸易强国意义重大。”王受文表示。

数字贸易正成为国际贸易发展的新趋势和未来发展的新增长点。中国数字贸易发展具备独特优势，拥有海量数据资源和丰富的贸易数字化应用场景。据介绍，我国数字贸易发展取得了比较好的成绩，总体规模不断扩大，产业基础不断夯实，数字技术快速发展，应用场景日益丰富。我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。

世界知识产权组织发布的全球创新指数排名显示，去年我国创新能力综合排名全球第11。我国在人工智能、物联网、量子信息领域发明专利授权量居世界首位。随着我国数字技术与实体经济不断融合，在消费领域，网络游戏、在线教育、远程医疗等新型消费业态与应用场景不断出现，激发了数字贸易的发展潜力。去年，我国自主研发网络游戏的海外市场销售收入达173.5亿美元，网络文学作品输出1.6万部，海外读者超过1.5亿人。在生产领域，云展会、远程办公等方式广泛应用，云外包、平台分包等生产新模式不断发展，“云端经济”生态逐步形成。

推进“丝路电商”合作正当时

从驼铃声声的繁华古丝路，到如今数字技术赋能下全球贸易分秒间跨越千山万水。数字电商成为新时代国际贸易的驼铃和帆影。

王受文指出，我国为推动数字贸易发展，将创建“丝路电商”合作先行区，做强做优国家数字服务出口基地，在国际规则对接、跨境数字流动、数字服务市场准入等方面，开展先行先试。培育创新能力强和国际竞争力强的数字贸易领军企业，提升企业在全球范围内配置资源、布局市场网络能力。

“数字经济正成为影响世界经济发展的关键变量，加快推进‘丝路电商’合作正当时。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长崔卫杰指出。

2016年11月，中国与智利首签电子商务合作备忘录，开启了“丝路电商”合作的序幕。七年来，“丝路电商”积极拓展和深化国际合作，丰富合作层次，深化合作内涵，创新合作模式，持续释放合作红利，表现出强大韧性和强劲活力。

如今，在丝路电商合作机制下，我国持续推动与伙伴国的政策沟通、产业对接、地方合作，拓展合作布局，朋友圈扩大到五大洲，与30个国家签署了电子商务合作备忘录。多位伙伴国政要赞赏“丝路电商”带来了持续增长机遇。去年，中国与“丝路电商”伙伴国跨境电商的进出口额占跨境电商全球进出口总额的31.5%。

商务部电子商务和信息化司司长朱咏表示，“丝路电商”国际合作不断走深走实，成为多双边经贸合作的新渠道、数字经济发展的新亮点、高质量共建“一带一路”的金名片。“丝路电商”规则对接稳步推进，开辟国际数字治理新路径。中国坚持在“丝路电商”合作中加强规则、标准互联互通，先后举办百余场政企对话会、企业对接会等活动，与伙伴国探讨电子认证和签名、在线消费者权益保护、网络安全、跨境数据流动等议题，与各国分享电子商务发展经验。创建制度型开放新平台“丝路电商”合作先行区，对接高标准国际经贸准则。

商务部国际贸易经济合作研究院日前发布的《“丝路电商”合作发展报告2016—2023》显示，“丝路电商”顺应电子商务技术应用、模式创新快速发展趋势，顺应相关国家推动数字经济发展、分享中国规模市场红利诉求，已成为推动共建“一带一路”高质量发展的重要途径，完善数字经济国际治理体系的重要方式，推动构建新发展格局的重要举措。在上合组织、金砖国家、中国—中东欧国家、中国—中亚五国等框架下，中国同伙伴国家广泛开展数字经济与电子商务合作。“丝路电商”云上大讲堂百余场直播讲座惠及80多个国家十余万人，助力伙伴国家提升数字素养，发展电子商务。

加快形成数字贸易竞争新优势

当前，全球科技创新进入空前密集活跃时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。进入新发展阶段，我国科技综合实力显著提升，新质生产力成为引领中国经济高质量发展的新引擎。

培育新质生产力是实现中国式现代化的关键步骤。中国经济体制改革研究会会长、国家发展和改革委员会原副主任彭森指出，数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机，是把握新一轮科技革命和产业结构调整新机遇的战略选择，也是新一轮国际竞争的重要领域。

技术创新催生全球贸易不断发展出新模式、新业态，深入渗透并颠覆性地改变了传统贸易发展过程中的各个环节和交互方式，进一步推动了数字贸易全球化提速。我国提出，要“推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国”。

新兴技术赋能下，数字贸易更加智能化、便捷化。数字化运营已经成为跨境贸易企业的重要手段，电商平台也通过云计算、大数据等技术手段为企业提供偏好分析、商品精准匹配、市场营销等服务。

战略性新兴产业快速发展，未来产业新赛道不断涌现，带动生产力发展规模和水平由量变到质变，实现能级跃升。全球服务贸易联盟理事长姜增伟表示，全球数字贸易发展如火如荼，但仍需不断创新数字贸易发展的机制，加强国际合作，优化营商环境，让经营主体更富创新活力。各方需要加强跨境数字基础设施合作，在数据流动、市场准入、税收、知识产权、个人隐私数据保护等相关标准和规则的制定方面深化交流，增进共识和信任，共同营造开放、合作、包容、安全的数字贸易发展环境。

日前，我国发布了《数字贸易发展与合作杭州倡议》，举办全球数字贸易创新大赛，发起设立全球数字贸易智库，设立全球数字贸易联盟，率先在全国开展数字贸易地方性立法，联合国际（地区）组织、数字贸易龙头企业和商协会，积极参与全球数字贸易治理，推动数字贸易领域务实合作。

中国将数字贸易与货物贸易、服务贸易并列为支撑贸易强国建设的三大支柱，愿与各国一道，合力营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，共同促进全球数字贸易高质量可持续发展。

(责编：杨曦、陈键)

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