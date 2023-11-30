人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

链博会观察：为产业发展装上数字科技“引擎”

本报记者 董 蓓
2023年11月30日08:48 | 来源：光明日报
小字号

原标题：为产业发展装上数字科技“引擎”

在生鸡蛋上雕刻、机械臂写毛笔字、与AI大模型互动……11月29日，在首届中国国际供应链促进博览会五大展区之一的数字科技链展区，各项数字科技成果纷纷精彩呈现。

中国贸促会副会长于健龙介绍，数字科技链展区是世界500强企业较为集中的展区。思爱普、中兴、三一重工、TCL、苹果等一大批国际顶尖的科技企业，以技术变革、产业孵化、应用场景为展示逻辑，展示科技创新和产业融合发展的最新成果。

长盈精密相关负责人告诉记者，长盈精密的智能制造已经逐渐从状态感知、实时分析、自主决策、精准控制的高度智能化数控加工车间等阶段逐步迈向自主学习阶段，可通过控制数据的自动流动解决控制和业务问题，弥补人工决策过程中的不足，为传统精密加工行业创新赋能。

互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的演变，极大改变了全球要素资源配置方式、产业发展模式和人们的生活方式。AI学习机、工业内窥镜、声学成像仪、智能音频管理系统……科大讯飞展台，展示着讯飞星火大模型在教育、办公、汽车、工业、医疗等行业的应用落地案例。巨大的电子展示屏前，一名工作人员正在向观众演示如何与AI助手对话互动。

基于讯飞星火认知大模型技术底座，羚羊工业互联网平台打造了羚羊工业大模型。大模型具备工业文本生成、工业知识问答、工业理解计算等功能，实现了从提出、规划到解决问题的全流程闭环。目前，羚羊工业大模型正在融入各个工业场景。

随着数字技术的快速发展，全球供应链数字化趋势显著。数字科技的应用，提高了供应链的效率。通过自动化、智能化的物流管理系统，企业可以实现自动下单、库存管理、智能调度等操作，大大缩短交货周期，降低了成本。

以“助力卖家货通全球”为主题，亚马逊全球物流亮相首届链博会，通过一座亚马逊供应链全链实景沙盘，向与会者展示亚马逊全球物流的供应链解决方案。

亚马逊中国副总裁、亚马逊全球物流中国负责人张慧表示，亚马逊全球物流将不断升级可视化供应链管理流程，提供灵活多元的跨境物流服务，助力中国出海企业实现柔性供应链布局和数字化转型升级，推动中国品牌货通全球。

当前，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，总量稳居世界第二，中国数字经济发展势头强劲。中国信息领域相关PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字科技已成为经济发展的重要引擎。数字化的加速推进，将更好地促进产业链供应链上下游协同发展，畅通产业循环。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2023网络安全行业生态大会在京举办
　　人民网北京11月29日电 （记者王震）11月28日，以“聚势共融·链接未来”为主题的“2023网络安全行业生态大会”在北京成功举办。 大会由北京市科学技术协会、北京市通州区人民政府联合主办，北京市通州区经济和信息化局、中关村科技园区通州园管理委员会、北京市科学技术协会创新服务中心承办，来自政府、机构、高校、企业的近200位嘉宾出席会议，聚焦网络安全产业发展现状，深入探讨网络安全技术的未来趋势、应用场景以及新机遇和新挑战。…
智界S7及华为全场景发布会举办
　　人民网北京11月29日电 （焦磊）11月28日，华为举行智界S7及华为全场景发布会，带来了鸿蒙智行首款轿车智界S7、问界新M7后驱智驾版，以及华为全屋智能5.0、华为MatePad Pro 11英寸2024款、华为MateBook D 16 2024等多款全场景新品。 据了解，此次发布会的新品涵盖消费者智慧出行、智能家居、智慧办公等多个场景，持续构建华为万物互联的全场景生态。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部