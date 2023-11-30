本报记者 董 蓓

原标题：为产业发展装上数字科技“引擎”

在生鸡蛋上雕刻、机械臂写毛笔字、与AI大模型互动……11月29日，在首届中国国际供应链促进博览会五大展区之一的数字科技链展区，各项数字科技成果纷纷精彩呈现。

中国贸促会副会长于健龙介绍，数字科技链展区是世界500强企业较为集中的展区。思爱普、中兴、三一重工、TCL、苹果等一大批国际顶尖的科技企业，以技术变革、产业孵化、应用场景为展示逻辑，展示科技创新和产业融合发展的最新成果。

长盈精密相关负责人告诉记者，长盈精密的智能制造已经逐渐从状态感知、实时分析、自主决策、精准控制的高度智能化数控加工车间等阶段逐步迈向自主学习阶段，可通过控制数据的自动流动解决控制和业务问题，弥补人工决策过程中的不足，为传统精密加工行业创新赋能。

互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的演变，极大改变了全球要素资源配置方式、产业发展模式和人们的生活方式。AI学习机、工业内窥镜、声学成像仪、智能音频管理系统……科大讯飞展台，展示着讯飞星火大模型在教育、办公、汽车、工业、医疗等行业的应用落地案例。巨大的电子展示屏前，一名工作人员正在向观众演示如何与AI助手对话互动。

基于讯飞星火认知大模型技术底座，羚羊工业互联网平台打造了羚羊工业大模型。大模型具备工业文本生成、工业知识问答、工业理解计算等功能，实现了从提出、规划到解决问题的全流程闭环。目前，羚羊工业大模型正在融入各个工业场景。

随着数字技术的快速发展，全球供应链数字化趋势显著。数字科技的应用，提高了供应链的效率。通过自动化、智能化的物流管理系统，企业可以实现自动下单、库存管理、智能调度等操作，大大缩短交货周期，降低了成本。

以“助力卖家货通全球”为主题，亚马逊全球物流亮相首届链博会，通过一座亚马逊供应链全链实景沙盘，向与会者展示亚马逊全球物流的供应链解决方案。

亚马逊中国副总裁、亚马逊全球物流中国负责人张慧表示，亚马逊全球物流将不断升级可视化供应链管理流程，提供灵活多元的跨境物流服务，助力中国出海企业实现柔性供应链布局和数字化转型升级，推动中国品牌货通全球。

当前，全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，总量稳居世界第二，中国数字经济发展势头强劲。中国信息领域相关PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%，数字科技已成为经济发展的重要引擎。数字化的加速推进，将更好地促进产业链供应链上下游协同发展，畅通产业循环。

(责编：杨曦、陈键)

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