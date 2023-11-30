原标题：76家单位联手助推“大豆振兴”战略实施

科技日报讯 （记者金凤）11月28日，全国大豆生物育种产教融合创新联盟（以下简称“联盟”）在江苏省南京市举行成立大会。该联盟由南京农业大学牵头设立，联盟内的高校、科研院所和企业等76家单位将紧扣“大豆振兴”战略，开展大豆生物育种高水平科学研究、高层次人才培养和高质量产业发展。

当前，我国生物育种技术研发及产业化进入重要战略机遇期。今年10月，习近平总书记在主持召开进一步推动长江经济带高质量发展座谈会上强调，加强农业种质资源保护利用，实施生物育种重大项目。

据悉，联盟的成立将以推进大豆生物育种为主的全产业链科技创新和急需高层次人才培养为目标，围绕品种选育与栽培、病虫害防治、优质土壤调控、精深加工利用、专用机械装备等内容开展系列研究，打通从基础研究、应用开发、成果转移到产业化应用的全链条，构建“产教融合、科教融汇”人才培养有效机制，为实施“大豆振兴”战略提供人才保障。

“南京农业大学发起、成立该联盟，就是要以加强有组织科研为导向，建设大豆生物育种领域创新驱动发展、新技术催生新产业变革的高地；要以服务现代农业发展为使命，打造产学研紧密合作、校地企协同育人的标杆；要以‘主动融合、要素聚集、资源共享、持续发展’为宗旨，树立大豆产业与教育事业、科研事业同频共振、深度发展的典范。”南京农业大学校长陈发棣说。

未来，联盟将聚焦创新关键核心技术攻关体系，加速种质资源创新，深化联合攻关机制，凝练关键共性技术卡点堵点，集中力量开展大豆产业化技术协同攻关，提升大豆价值链，推动大豆产业高质量发展。同时，联盟将建立全国大豆信息交流与共享平台，建立健全联盟内部种质资源共建、科技成果共用、转化利益共享机制，建立种质资源公开、共享机制，强化内外联动，赋能大豆产业发展。

陈发棣表示，南京农业大学将切实担当起联盟赋予的各项职责，建立常态化交流与合作机制，坚持平台共筑、团队共建、人才共育、科研共享，不断提升联盟传播力、影响力、聚合力。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经