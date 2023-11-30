原标题：带电作业现场勘查技术在任城获突破

科技日报讯 （记者王延斌 通讯员陈志浩 东海）11月27日，记者从山东省济宁市任城供电公司了解到，该公司科技创新项目《带电作业专业现场勘查可视化系统的研制》正式完成提交。该项目成功解决10千伏配网不停电作业过程中因受制于现场地形等因素的不利影响，有效提高带电作业现场勘查的有效性和现场作业计划的准确性。这是该公司深化国企改革三年行动，提高科研水平的一个缩影。

在开展10千伏配网不停电作业中，需要将带电作业车开到作业地点，某些情形下，受制于地形、斗臂车作业范围等，会出现斗臂车无法到达作业位置的情况，这给带电作业现场勘查的准确性和有效性带来了很大挑战。

据了解，该公司持续推进落实国企改革三年行动，组织“纪委委员进班组活动”，加强纪委督导协同，积极引导各专业技术能手在科技创新方面“扛大旗”“挑大梁”，该公司检修工区人员一项科技创新项目《带电作业专业现场勘查可视化系统的研制》成功解决某些情况下斗臂车无法到达作业位置的问题。他们通过雷达的旋转扫描，对周围电杆、电线等物体进行三维建模并投射到平板上加以显示，通过综合车辆制造厂数据和实测数据对绝缘斗臂车及其作业范围进行精准画像，形成斗臂车模型和作业范围空间体，并预设在平板显示屏幕中。

在项目现场，记者点开平台操控系统，在平板显示屏幕中，既有周围电力设备的三维建模图像，又有预设的斗臂车模型和作业范围空间体，因此可以直观地判断绝缘斗臂车是否可以到达作业位置，实现了精准勘查，有效提高现场勘查的有效性和现场作业计划的准确性。

(责编：杨曦、陈键)

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