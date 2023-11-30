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国家时间频率计量中心挂牌成立

2023年11月30日08:50 | 来源：科技日报
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原标题：国家时间频率计量中心挂牌成立

科技日报北京11月29日电 （记者华凌）近日，在国家市场监督管理总局、中国计量科学研究院、国家电网有限公司相关领导的共同见证下，国家时间频率计量中心（电力应用中心）正式挂牌成立，成为全国首个在行业内成立的国家时间频率计量中心分中心。

该中心依托中国电力科学研究院有限公司（以下简称“中国电科院”）与中国计量科学研究院联合开展工作。中国电科院建立和维护着国家电网有限公司最高计量标准，采用卫星共视技术实时远程溯源至国家原子时标计量基准UTC（NIM），与UTC（NIM）的时间偏差优于8ns，相对频率偏差优于2×10-14，相当于160万年仅差一秒。

该中心的建立，为我国远程时间频率溯源体系增添重要节点，促进了时间频率标准量值在电力行业的深化应用创新。长期以来，国家电网有限公司高度重视时频计量对于企业高质量发展的重要作用，依托中国电科院，建立以“三氢三铯”原子钟组为核心的国家电网守时系统，通过不断技术创新，搭建了国家电网四级时间频率同步体系，实现中国标准时间在电网侧设备间、系统间的传递和应用，目前已在用电信息采集系统、密钥管理系统、电力调度时间应用评估系统等电力场景中应用，为构建新型电力系统、建设电力现货交易市场提供了时频量值基础保障。

下一步，中国电科院将充分发挥国家时间频率计量中心（电力应用中心）平台优势，强化守时能力建设，深化授时能力应用，研制小型化时间频率计量标准，开展基于电力线载波的集群设备时频量值实时传递技术研究，进一步保障源、网、荷、储各领域时间频率量值的精准、同步、安全、可靠，打造电力时频技术应用典范。

(责编：杨曦、陈键)
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