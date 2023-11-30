原标题：能源供应链金融服务平台“国能e链”发布

科技日报北京11月29日电 （记者陆成宽）记者29日从国家能源集团获悉，该集团能源供应链金融服务平台“国能e链”正式发布。“国能e链”构建了“能源+金融+科技”的嵌入式场景金融创新服务模式，致力于打造“数智化+平台化+生态化”的能源链属金融科技服务平台，面向能源供应链生态提供一站式金融服务。

借助人工智能、云计算、大数据等前沿新技术，“国能e链”在供给侧和需求侧两端搭起桥梁，提供全流程、全周期的金融服务供给，将金融业务触发点直接嵌入国家能源集团“e系列”平台，实现与产业链无缝衔接。

在宣介“国能e链”的业务场景时，国家能源集团资本控股公司董事长王晓非系统提出了“国能e链”的“1334”创新价值，即立足金融服务实体经济本源“一个根本”，围绕实现生产要素、服务模式、企业角色“三个转变”，着力客户管理能力、数据聚合能力、风险管控能力“三个提升”，实现多、快、好、省“四个价值”。

未来，“国能e链”将持续通过供应链融资、应收账款融资、订单融资、仓储物流融资等多款数字“产融路由器”，与多家银行、保险公司等金融机构进行深度合作，实现金融产品对客户的直接触达，满足内部企业和生态企业规模化、多元化金融需求，推动国家能源集团产业链实现全域数字化，不断提升产业链供应链韧性和安全支撑能力。

国家能源集团党组书记、董事长刘国跃在讲话中表示，“国能e链”的正式上线，为打造国际一流的能源供应链金融服务平台打响了“第一枪”。下一步，集团公司将充分发挥产业引领和融通带动作用，积极建设国家级供应链金融服务平台，争做发展数字经济、服务实体经济、产融合作创新、现代产业链链长的表率，在建设现代化产业体系中发挥好中央企业科技创新、产业控制、安全支撑“三个作用”，以能源产业数字化转型助推我国新型工业化建设。

据悉，目前“国能e链”战略合作金融机构超30家，意向性平台合作额度已超6000亿元。

(责编：杨曦、陈键)

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