马爱平

原标题：共促绿色发展 共创农业未来

“全球粮食体系急需系统性变革，向着更加高效、更加包容、韧性可持续的道路转型。”11月28日，在首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）绿色农业专题论坛上，联合国粮农组织驻华代表处临时代办张忠军在主题发言中指出，绿色农业恰恰是推动和实现这一转型的重要着力点，绿色农业意味着将绿色发展议程纳入农业粮食体系中，通过降低外部投入，提高循环效率，减少对自然资源消耗和对环境的压力。从根本上而言，绿色生产是确保农业和粮食系统可持续转型的核心。

当前，农业作为链接“田间”到“舌尖”的关键产业链条，对保障全球粮食体系安全和促进世界经济增长具有重要意义。经过30多年探索实践，一大批中国企业和跨国公司，深耕中国绿色农业、绿色产业和绿色食品市场，打造了一系列家喻户晓的品牌产品。

本届链博会特设农业链展区，展示从田园到餐桌的全链条产品服务，分为全球地理标志及特色农产品、现代农业服务等五个板块，吸引了先正达、中粮、伊利、北大荒、嘉吉、正大等企业参展。

“我们生活在一个万物互联，共生共长的时代。农业是我们人类的衣食资源，是全球产业链、供应链合作最为紧密的领域之一。”先正达集团中国总裁刘红生在论坛主题发言中表示，“我们聚焦产品创新链，依托全球创新资源，为世界粮食安全保驾护航。依托遍布全球的创新网络和全球超过6000名的科学家，面向全球农业产业链持续做好优质高效农业投入品的保障供应。”

然而，全球粮食供应链稳定和农业绿色发展依然面临严峻挑战。“极端天气频发、农田牧场退化、地区局势严峻、出口限制多样……越是形势复杂，越需凝心聚力；越是任务艰巨，越需携手奋进。”农业农村部农业贸易促进中心副主任宋聚国在论坛主题发言中指出，中国愿与各方加强合作，共同推动农业绿色发展，共同维护全球粮食安全与供应链稳定。建设开放、透明、包容和非歧视的多边贸易体系，深化绿色农业领域的国际科技交流合作，打造多双边开放共享合作平台。

从国际上看，通过科技创新重塑现代农业生产食品系统，在今天显得尤为重要。“无人化和少人化，是未来农业的发展方向。要通过在机器上实现精准的感知、智能的控制、精细化的投入，实现农业绿色化和可持续化发展。同时，还要通过机械化和智能化，把农业生产环节有机衔接成一个完整的链条。”中国工程院院士、国家农业信息化工程技术研究中心主任赵春江在论坛主题发言中强调。

(责编：杨曦、陈键)

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