操秀英

原标题：2027年我国人工智能服务器市场规模将达134亿美元

科技日报北京11月29日电 （记者操秀英）在29日召开的2023人工智能计算大会（AICC）上，国际数据公司IDC和浪潮信息联合发布《2023—2024年中国人工智能计算力发展评估报告》。报告预计，2023年中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，同比增长82.5%，2027年将达到134亿美元，年复合增长率达21.8%。

据悉，这是自2018年以来该报告的第六次发布。报告认为，人工智能正在加速从感知智能向生成式智能迈进，人工智能算力需求也因此快速增长。报告预计2022—2027年中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，通用算力规模年复合增长率为16.6%。全球人工智能硬件市场（服务器）规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，年复合增长率达17.3%；其中，用于运行生成式人工智能的服务器市场规模在整体人工智能服务器市场的占比将从2023年的11.9%增长至2026年的31.7%。

报告称，中国企业对生成式人工智能的接受度普遍较高。据调研，67%的中国企业已经开始探索生成式人工智能在企业内的应用机会或已经开始进行相关资金投入。中国企业尤其认可生成式人工智能在加速决策、提高效率、优化用户和员工体验等维度带来的价值，并将在未来三年持续提高投入力度；但与此同时，企业需要直面计算、存储等资源短缺，行业大模型可用性待提升以及投入成本高等问题带来的压力。

报告指出，中国人工智能技术正加速迈入全面应用时代，2023年人工智能的行业渗透度排名前五的行业依次为互联网、电信、政府、金融和制造，其中，电信从上一年的第四跃升至第二。报告显示，过去五年（2018—2022年），北京、杭州、上海、深圳、广州、合肥、苏州、重庆等城市在人工智能领域具有较为突出的表现。受到生成式人工智能、智能计算中心投入的影响，2023年中国人工智能城市评估排行榜发生变化，北京依然位居首位，杭州和深圳分别位列第二位和第三位。此外，位居前十的城市还有上海、苏州、广州、济南、合肥、重庆和成都。

(责编：杨曦、陈键)

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