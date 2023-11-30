市场监管总局副局长柳军率团访问芬兰和荷兰
2023年11月30日08:53 | 来源：市场监管总局
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原标题：柳军率团访问芬兰和荷兰
为落实第十次中欧经贸高层对话成果共识，2023年11月15日至22日，国家市场监督管理总局副局长柳军应邀率团访问芬兰和荷兰，同相关部门就加强食品安全监管领域合作进行交流。
代表团访问芬兰期间，与芬兰农业和林业部、食品局举行会谈，就婴幼儿配方乳粉监管、食品安全管理体制和法律标准体系、食品冷链管理、校园食品安全监管等议题进行交流。
访问荷兰期间，与荷兰农业、自然及食品质量部，食品及消费品安全局，乳制品和蛋品局举行会谈，就婴幼儿配方乳粉监管合作备忘录执行情况、特医国标的实施及检查计划等议题进行交流。
访问期间，代表团还实地调研了当地食品生产企业和食品检测机构经营发展情况。
(责编：杨曦、陈键)
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