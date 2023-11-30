原标题：控制食欲的脑细胞找到了

科技日报北京11月29日电 （记者张梦然）最新《自然》杂志上发表的动物实验，确定了控制进食速度和停止时间的脑细胞。这些新发现可能有助于更好地了解人类的食欲。

此前研究已经证明，肠道中的神经（称为迷走神经）可感知小鼠吃了多少食物以及它们消耗了哪些营养物质。迷走神经利用电信号将信息传递到脑干中的一个小区域孤束尾核，该区域包含催乳素释放激素神经元（PRLH）和GCG神经元，会影响小鼠和人类停止进食的时间。

此次，美国加州大学旧金山分校团队在小鼠大脑中植入了一个经过基因改造的光传感器，这样PRLH神经元在被沿身体其他部位传输的电信号激活时，会释放出荧光信号。团队将一种液体食物注入这些小鼠肠道中，其中含有脂肪、蛋白质、糖、维生素和矿物质的混合物。在10分钟的时间里，随着更多的食物被注入，神经元变得越来越活跃。这种活动在输注结束后几分钟达到顶峰。相比之下，当研究团队将盐水溶液注入小鼠肠道时，PRLH神经元并没有激活。

当团队允许小鼠自由进食流质食物时，PRLH神经元在它们开始舔食物的几秒钟内就会激活，但当它们停止舔食物时就会失活。这表明PRLH神经元的反应不同，具体取决于信号是来自口腔还是肠道，并且表明来自口腔的信号优先于来自肠道的信号。

研究还发现，来自口腔的信号控制着进食速度，来自肠道的信号控制着进食量。通过使用激光激活小鼠的PRLH神经元，团队能降低其进食的速度。

这些发现可能也适用于人类，因为这些神经回路在人类和小鼠这两个物种中都得到了很好的保存。

(责编：杨曦、陈键)

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