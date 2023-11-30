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伊利亮相首届链博会 拓圈强链共赢未来

2023年11月30日09:00 | 来源：中国网财经
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原标题：伊利亮相首届链博会 拓圈强链共赢未来

　　11月28日至12月2日，以“链接世界 共创未来”为主题的首届中国国际供应链促进博览会(简称“链博会”)在北京举行，500多家中外企业和机构参展，1000余名中外政府部门、工商界、有关国际组织代表和专家学者等参会。伊利集团受邀参会，并打造了以“智慧链接 品质未来”为主题的全产业链展台，为全球产业链供应链的稳定贡献伊利智慧。

　　“链博会”是全球首个以供应链为主题的国家级展会，也是中国为维护全球产供链稳定畅通搭建的开放平台。伊利积极拓圈强链融入国家经济发展大局，始终秉持互利共赢的理念，拓展开放包容、互联互通的全球健康生态圈；不断汇聚全球力量，深化科技创新、加快数智化升级、践行绿色发展，构建富有韧性的全球产业链供应链，擘画奶业高质量发展新蓝图。

　　伊利受邀参加首届链博会并展示全球合作成果

　　拓圈强链，打造乳业国际合作实践样本

　　继11月初受邀参加“进博会”后，此次伊利在“链博会”上再次精心打造了集参观、互动、品尝于一体的全产业链展，吸引了众多观众前来打卡。在展台，观众可以通过模拟牧场沙盘了解奶牛生长环境，戴上VR眼镜便可穿梭于伊利的智慧工厂，还可以品尝健康营养的伊利牛奶。观众纷纷表示通过展台互动，沉浸式体验了伊利高品质的产品和服务。

　　伊利此次展览覆盖了“从一棵草到一杯奶”的全产业链供应链生态圈，充分展示了伊利深化国际化合作的领先成果。一直以来，伊利将国际化作为重要发展战略，坚持高水平“走出去”，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等乳业发达地区构建了一张覆盖全球资源体系、全球创新体系、全球市场体系的骨干大网，持续拓展全球健康生态圈。目前，伊利拥有全球研发创新中心15个，全球合作伙伴总计2000多家。

　　同时，伊利坚持高质量“引进来”，不断汇聚全球人才、技术、管理等资源，携手全球合作伙伴在内蒙古、宁夏、甘肃、黑龙江等地打造了现代化奶产业集群，持续增强产业链供应链稳定性。比如创造了全球奶业多项之最的伊利现代智慧健康谷，便是伊利深化全球合作的代表项目，该基地是全球产能领先、装备技术领先、数智化水平领先的智造标杆基地，已成为引领中国乳业高质量发展的典范。目前，伊利在全球拥有81个生产基地，产品销往60多个国家和地区。

　　绿色低碳，携手全链引领奶业可持续发展

　　本届“链博会”聚焦促进全球产业链供应链合作的同时，高度重视绿色低碳发展与数字化转型，致力于推动全球经济健康发展。“面对绿色转型发展趋势，我们在全新赛道上跑出加速度、抢占制高点、打造新高地。”正如伊利集团执行总裁刘春喜在参加“链博会”论坛活动时所说，伊利多年来积极践行绿色发展，携手全球合作伙伴共建可持续的“全球健康生态圈”，持续引领行业绿色可持续发展。

　　伊利集团执行总裁刘春喜受邀参会并发表主旨演讲

　　事实上，伊利作为中国奶业绿色发展的先行者，早在2007年就提出了“绿色领导力”，并逐步升级为“绿色产业链”战略，持续引领行业绿色转型，提升行业发展质量和效益。在上游，伊利建设了“绿智能牧场”，降低奶牛甲烷排放，实现源头减碳。在中游，伊利打造绿色工厂，目前已经有41家分子公司获得国家级“绿色工厂”认证，总数位居行业第一。在下游，伊利不仅研发推出了5款“零碳产品”，还打通了便捷回收的服务链条，引领低碳消费潮流。

　　伊利推动行业绿色发展的领先实践，得到了与会嘉宾的高度认可。近年来，伊利跨行业联合多家知名企业共同发起“可持续发展企业行动倡议”，与88家全球战略合作伙伴成立“零碳联盟”，全球“减碳朋友圈”不断扩大，共享降碳成果、共担绿色责任、共赴“零碳未来”。

　　拓圈强链，共赢未来！伊利积极发挥龙头企业引领带动作用，携手全球合作伙伴拓圈强链，不断提升全产业链的国际影响力。未来，伊利将不断汇聚全球力量，推动全产业链绿色可持续发展，实现“让世界共享健康”的梦想。

(责编：曹淼、杨迪)
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