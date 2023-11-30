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蒙牛印尼工厂五周年：打通从“奶源到研发，生产到销售”乳业价值链

2023年11月30日10:42 | 来源：中国经济网
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原标题：蒙牛印尼工厂五周年：犇在“一带一路” 共建乳业共同体

　　今日，蒙牛印尼工厂迎来五周年。作为中国乳业布局东南亚的第一颗落子，蒙牛印尼工厂已经成长为一家现代化高科技乳品制造的标杆企业，将“海外奶源—海外加工—海外销售”的完整链条，深深扎根于海外市场，产品畅销东南亚12个国家和地区。

　　蒙牛印尼工厂

　　蒙牛主动肩负乳业国家队的使命，以“要强出海”扎根印尼市场，在出海历程中，始终保持与“一带一路”倡议同频共振，让海外创新和社会履责齐头并进，不仅铸造出中国乳业出海的“蒙牛样板”，更为民族品牌的国际化进程、本地化布局，提供了可贵的实践经验。

　　要强出海，回应时代之问

　　印尼工厂的故事，始于蒙牛的“东南亚之梦”。彼时，随着“一带一路”倡议不断深化，蒙牛积极主动响应国家政策，推进新一轮的乳业全球价值链布局，并将目光瞄向了热情的印尼市场。

　　作为东南亚人口与经济总量最高的国家，印度尼西亚拥有庞大的消费市场与极强的区域辐射力，作为最早参与“一带一路”倡议的国家之一，凭借其便利的交通条件、稳定的治安环境与相对宽松的营商环境，成为新一轮的“投资蓝海”。

　　落子印尼，不仅是蒙牛东南亚征程的重要一站，更彰显了践行“一带一路”先行者使命，为中国乳业拓路出海的品牌担当。

　　2018年3月，蒙牛在印尼投资建设中国企业在海外建设的首家液态奶生产基地——蒙牛印尼工厂。面临漫长雨季、气温高、土地松的作业环境，以及语言、文化的种种困扰，蒙牛团队在深基础、保质量的前提下，不断推进工期进度，终于用240个要强的日日夜夜，实现蒙牛跨入东南亚市场里程碑式的第一步。

　　如今，印尼工厂的成绩证明了蒙牛选择印尼市场的高度前瞻性。五年以来，印尼工厂经营业绩持续改善提升。其月销量从初期的不到80万左右提升到2023年月均销售800万左右，业务增量超10倍以上，主项经营成本如材料、变动、运输、管理等持续下降5倍以上；经济合同履约、反商业贿赂、产品追溯、产品出厂合格率等主要指标均达到100%以上。

　　创新不辍，拓路乳业未来

　　如何在尚未开发的海外市场中，打造本地化的乳业模式、博得消费者的信赖？蒙牛印尼工厂用本地化创新精进业务产品，用本地化建设厚植发展沃土，探索出民族乳品出海的绝佳实践。

　　创新海外运营，蒙牛印尼工厂用优质服务提升产品可及性。利用制冷单元和集装箱集成生产系统的技术优势，蒙牛组织员工车队穿梭大街小巷，并上线海外第一支TVC，将优质产品展示给当地消费者，在短短6个月内，成功让品牌知名度从0增长到14%；迅速进入4.5万家快消铺市，美誉度也不断上升。

　　坚持研发创新，蒙牛实现生产端提质增效。打通从牧场到餐桌的全产业链数智化平台，蒙牛通过一系列产品配方改善和工艺革新，延长保质期至3个月，将低温长保的酸奶产品，成功打入传统市场售卖，并大幅提升了产品市场竞争力，仅在2022年便完成1项工艺优化和3项配方优化改善，节约成本175万。

　　优化产品品类，工厂选择与消费者“共舞”。印尼工厂广泛听取消费者意见，结合东南亚的气候条件，改进传统低温乳酸菌饮料；此外，蒙牛还积极响应当地政府的控糖倡议，不断创新有机、低脂、低糖的健康产品，满足当地消费者营养需求。

　　忠于合规建设，印尼工厂精进质量管理。引入全球通行并认可的FSSC22000食品安全管理体系，并与国际质量认证权威机构战略合作，确保产品质量管理体系与国际接轨，保障产品符合当地法规和质量标准。

　　蒙牛YoyiC印尼培训学院首批培训班结业仪式

　　如何深植创新基因？蒙牛选择将本土化建设与本地人才培养有机结合。质检员工Anggun表示，从简单的基础检测，到能够独立起草原料的质量标准和检验计划，她的职业生涯收获良多,“从担任原辅料质检开始，还负责了检测机构、工厂计量的对接，部门日常的合同签订、费用报销、合作供应商的评审等。我的沟通能力有了明显的提升，也学到了很多专业知识”。

　　值得一提的是，印尼工厂还积极开展本地供应商帮扶活动，帮助供应商产品合格率自40%提升至90%以上，全面提升了印尼供应商能力，并形成上下游产业配套的链式集群、带动区域化经济发展。

　　加速履责，回馈发展红利

　　坚持“以人为本”，印尼工厂加快社会履责步伐，用本地雇佣和营养公益回馈“丝路”真情，用绿色减碳和清洁生产保护环境，将合作成果与当地国家人民共享，在可持续发展与品牌出海的“同频共振”中，努力向海外人民讲好中国故事。

　　印尼工厂重视可持续发展，积极推动系统性减碳工程，通过投资建设专有污水处理厂，连续5年实现污水100%达标排放，排放标准远超当地环保局最低标准要求；同时积极改善能源结构，100%使用燃气锅炉，制冷采用可再生可循环、无泄漏无公害介质，固废物100%合规排放，危险固废物建有专门回收管控体系和场所设施。

　　蒙牛扬帆出海，只有里程碑，没有终点线。在“一带一路”倡议的不断深化的背景下，蒙牛深度挖掘乳业上下游价值，汇聚全球五大洲优质资源，打通从“奶源到研发，生产到销售”的全球乳业价值链，让“全球乳业共同体”的共同愿景走深走实。

(责编：曹淼、杨迪)
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