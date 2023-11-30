李贺、任超、蔡湘鑫

原标题：新华全媒+｜“链氪”带你逛链博

“链氪”是首届中国国际供应链促进博览会（以下简称链博会）的吉祥物。在首届链博会上随处可见带有“链氪”元素的路牌、花坛和各种导引系统等。同时“链氪”元素的文创品广受欢迎，不少参观者选择带着“链氪”文创产品逛展区，成为会场上的“新时尚”。

吉祥物“链氪”名称中“链”代表供应链的链接，而“氪”则是指一种产生光亮的化学元素。“链氪”代表了通过链博会推进供应链互联互通，走向中国式现代化和全球共同繁荣的光明未来。

11月29日，在链博会会场随处可见带有“链氪”形象的道路导引标识。

11月29日，观众（前）观看“链氪”文创产品。

11月29日在链博会文创小店拍摄的“链氪”文创产品。

11月29日在链博会文创小店拍摄的“链氪”文创产品。

11月29日，一名观展者在自己购买的链博会纪念邮封上加盖了带有“链氪”形象的纪念邮戳。

11月29日，在链博会文创小店服务的志愿者向记者展示 “链氪”玩具手办。

11月29日，通往链博会会场通道处的立柱上带有醒目底色的“链氪”形象标识引导参观人群。

11月29日，参观者在摆放着“链氪”标识的花坛前留影。

11月29日，在链博会文创小店的柜台上放置着“链氪”形象的文创用品供观展者选购。

11月29日，链博会展厅入口处摆放着带有“链氪”形象的小花坛引导观展人群。

11月29日，一名观展者将挂链款的“链氪”毛绒玩具挂在自己的背包上。

11月29日在链博会文创小店拍摄的“链氪”文创产品。

11月29日，一名在链博会文创小店服务的志愿者向记者展示带有“链氪”形象的链博会专属纪念邮折。

11月29日，链博会媒体工作区的一处柜台上摆放着“链氪”毛绒玩具。

11月29日，链博会会场入口处的地图导引墙上印有吉祥物“链氪”的形象。

记者：李贺、任超、蔡湘鑫

新媒体编辑：张善臣、周大庆、卢烨

图片编辑：邓坚、岑云鹏、赵丹惠、郝昭

(责编：杨曦、陈键)

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