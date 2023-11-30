人民网北京11月30日电 （焦磊）近年来，得益于国家相关政策的大力推动，以及各类科技企业的持续研发和自主创新，中国各行业数字化进程加速推进，创新变革成果斐然。11月30日，以“践行深度用云，加速智能升级”为主题的华为云行业高峰论坛2023在北京举办。会上，华为云推出业界首个大模型混合云，并发布《深度用云展望 2025》白皮书及深度用云行动计划，旨在通过创新技术、理论沉淀及行动举措，助力政企践行深度用云，加速智能升级。

当前，政企正从“业务上云”加速迈向“深度用云”。对此，华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳在会上提出五点思考：深度用云就是从帮助企业应用云资源，到帮助企业应用云上的技术与服务；从帮助企业搭建全新的平台底座，到帮助企业进行应用现代化改造；从使用云上的通用技术，到开发行业化解决方案；从提升企业的运维能力，到提升企业的运营能力；从帮助企业提升效率，到打造全新的面向未来的核心竞争力。

未来，AI将是数字化转型的核心驱动力。石冀琳表示，为加快行业智能化创新，华为云提供了涵盖基础设施、算力、算子、算法、开发框架、盘古大模型等在内的全栈AI能力，为行业智能化打造AI云底座。

当下，全球云计算市场进入稳定增长阶段，云和AI已经成为企业不可或缺的生产力。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏在主题演讲中表示，全球各国加速云计算战略部署，到2025年我国云计算市场将突破万亿元人民币，各行业上云用云呈现阶梯状。

何宝宏进一步阐述，生成式AI应用大模型将持续引领产业升级，从技术层面看，作为人工智能工程化实现的核心，云计算将向一云多芯、算云融合、软硬协同方向演进。从管理层面看，企业逐步迈入深度用云，运营机制、优化治理与平台工程将成为用云新焦点。

未来，大模型的深度应用将是企业实现高质量发展的重要举措。业内分析认为，源于长期的行业积累，大型企业拥有的丰富私有数据资源，对于大模型的训练至关重要。大型政企由于其业务特点，更倾向于将数据留在本地，确保“数据不出域”。因此，基于混合云的大模型将成为未来行业大模型的重要部署形态，既满足业务创新诉求，也缓解企业对数据安全和隐私的担忧。

“在大模型时代，华为云致力于成为政企智能升级首选伙伴。希望基于华为云Stack提供的丰富的云服务和盘古大模型的强大能力，让AI的建设、开发和运营更简单，让每个企业都拥有自己的专属大模型。”华为混合云总裁尚海峰在会上说。

据尚海峰介绍，华为云Stack 8.3在业界率先实现大模型能力基于混合云部署，提供算力平台、云服务、开发套件和专业服务等完整的AI生产链，帮助政企客户一站式建立专属大模型能力，并针对大模型场景做了四大优化：基于原生混合云能力，用户可以将大模型从本地延伸到边缘和公有云，实现全场景跨云部署；通过软硬协同实现算子融合与混合精度的优化，模型训练性能提升45%；高效完成数据清洗、模型开发和应用开发，降低开发门槛；通过无感断点续训的能力，让AI训练长稳运行30天以上。

当前，数字化、智能化已成为推动高质量发展不可或缺的新动能。政企通过持续推进深度用云，实现技术、业务和模式创新，加速整个行业的智能化进程。

截至目前，华为云Stack已经联合10多个政企客户基于混合云探索行业大模型，沉淀了丰富的实践经验。其中，与山东能源集团携手打造的业内首个矿山大模型，开发了40多个人工智能应用场景，推进了人工智能大规模“下井”。

通过构筑一体化城市数据基础设施，发展城市数据生态体系，充分挖掘数据要素的价值场景，释放数据要素潜能；深化银行业、技、数融合，为业务植入数字化基因，让科技能力成为业务日常能力的一部分；构建智慧工厂总体架构，赋能生产排程、全息质量追溯、数字孪生及工厂仿真等各种智能化场景……在政府、金融、制造等不同领域，华为云不断开拓探索，推进深度用云，助力行业更加数字化、智能化。

深度用云行动计划正式发布。主办方供图

会上，华为云提出深度用云行动倡议，并联合伙伴和行业组织，共同发起深度用云行动计划，计划未来三年投入1亿人民币，用于能力型伙伴建设、云原生应用开发、行业专家培养、行业标杆打造等领域。

(责编：罗知之、吕骞)

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