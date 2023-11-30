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第十三届中国智能车未来挑战赛在江苏常熟举办

2023年11月30日12:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （焦磊）为落实科教兴国和创新驱动发展战略，不断塑造人工智能发展新动能、新优势，第十三届“中国智能车未来挑战赛”于2023年11月24日至25日在江苏省常熟市举行。自首届举办以来，“中国智能车未来挑战赛”培养和输送了大量智能车领域专家和人才，推动了我国无人驾驶跨越式发展。

本届比赛由国家自然科学基金委员会信息科学部、中国自动化学会主办，常熟市人民政府承办，中国（常熟）智能车综合技术研发与测试中心协办。比赛设置“真实交通环境挑战赛”和“复杂交通环境通信与感知的离线算法挑战赛”等2大内容。

据了解，国家自然科学基金委员会在2008年设立了“视听觉信息的认知计算”重大研究计划，作为重大研究计划研究成果的集成创新与验证平台，2009年创办了中国智能车未来挑战赛。旨在通过真实环境中的比赛，来交流和验证我国视听觉认知信息处理及无人驾驶的研究进展和最新成果，推动人工智能基础研究与物理可实现系统的有机结合，产出满足国家重大需求并具有原创性的科技成果。

本届“真实交通环境挑战赛”共有来自高校、企业、科研院所的20支车队报名参赛，其中包括智能车研发团队、与汽车制造厂商合作的团队和企业车队，“复杂交通环境通信与感知算法挑战赛” 共有21支团队参赛。

(责编：申佳平、吕骞)
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