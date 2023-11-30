人民网北京11月30日电 （欧阳易佳）据国家林草局消息，第二次全国互花米草防治工作现场会近日成功召开，会议总结交流防治成效和经验，研究部署下一步防治工作。

今年以来，国家林草局联合自然资源部、农业农村部开展互花米草调查，摸清底数。财政部安排中央专项资金补助防治工作。自然资源部、生态环境部大力支持化解治理工作存在政策障碍。国家林草局组织开展揭榜挂帅科研项目，助力防治科技支撑。

调度显示，截至10月底，各省清除任务已完成45万亩，占年度目标任务的86%。福建、山东、辽宁、海南等省已完成全域范围内的互花米草清除，全面转入管护和生态修复阶段。

会议要求，各地要保持互花米草除治的长期定力，要积极推广成功经验和做法，推动互花米草防治工作向纵深发展，建立管护一体常态化机制。要强化联防联控阻断扩散复发，协同防治。要大胆探索高效防治方式，以详实周密的试点数据为依据，因地制宜采用切实有效的防治方法。要依托湿地各类监测设施，开展互花米草动态监测，统筹谋划做好后期修复管护，坚持清除—修复—管护同谋划、同部署，以互花米草入侵前的自然生态系统为参照，按照“宜滩则滩、宜草则草、宜林则林”的原则，对清除区域进行生态修复。

据悉，本次会议考察了山东黄河三角洲国家级自然保护区、垦东12互花米草治理区，观看了互花米草治理纪实片，察看了其他互花米草治理区域实时监测情况。来自广西、福建、辽宁、上海、天津等省（区、市）的参会代表，中国科学院、北京师范大学、北京林业大学、上海市农业科学院等高校及科研机构的相关领域专家学者在考察过程中分享互花米草治理理论、实践，山东省、江苏省、浙江省、东营市、宁波市等作经验交流。

(责编：申佳平、吕骞)

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