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“职业农民”代管抛荒地 福建将乐农耕保姆站创新农业社会化服务

人民网记者 林盈
2023年11月30日11:07 | 来源：人民网-福建频道
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民族要复兴，乡村必振兴。近年来，乡村振兴的浪潮“席卷”全国，让许多沉寂已久的山野田园焕发了新的生机。福建素有“八山一水一分田”之称，传统农业曾一度受地形限制难以发展。如何在守好绿水青山的同时使之成为金山银山？在八闽大地上，更为现代、多元的产业形态正成为农村农业新生态。群山中的三明市将乐县就是探索者之一。2023年，将乐县在生态保护修复、农业社会化服务等方面的多种做法入选全国优秀典型案例。将乐何以“上榜”？当地是如何以此做好乡村振兴文章的？日前，记者走进将乐县一探究竟。

原标题：“职业农民”代管抛荒地 福建将乐农耕保姆站创新农业社会化服务

“过两天又要下雨了，这几天一直在忙抢收。”农忙时节，穿着迷彩上衣，深色的裤脚上沾着泥土，福建三明将乐县南口镇一“农耕保姆站”的“托管员”杨北金忙得几乎脚不沾地，一会儿查看晒谷机运作情况，一会儿招呼农机出动收割新稻。

金秋，正是一年里粮食收获的关键时刻，这份忙碌杨北金已经习以为常。自2017年回乡种地后，杨北金加入村里的合作社，成了耕耘田亩的少数主力。

那时，村里有不少因村民外出打工而抛荒的田地，短则几年，长则十余年。“山垄田、烂泥田很多，机器都用不了。复垦很费劲，短期难有收益，大家也不愿意种，结果越来越荒。”杨北金指着眼前黄绿色的稻田回忆道。

抛荒的烂泥田往往需要数年时间调理。人民网记者 林盈摄

抛荒的烂泥田往往需要数年时间调理。人民网记者 林盈摄

所谓山垄田，是坡度较大的梯田，往往单块面积小、耕种成本高。而烂泥田则是因排水不畅而淤泥堆积的泥田，耕种条件差。受限于“先天不足”的地理条件，不少村民放弃山垄田、烂泥田，外出务工。

2018年前后，将乐县以实施农业生产社会化服务项目为契机，在县域范围内遴选、引导服务组织创建“农耕保姆站”，实行从种到收、从技术服务到贷款支持等全程“保姆式”服务，为保障粮食安全和特色现代农业发展提供了有效支撑。

杨北金便是从那时开始成为“领工资”的农民——农耕保姆站“托管员”。合作社通过土地流转整合了一千余亩田地，通过挖沟排水、平整土地，在农耕保姆站“专业农民”的通力养护下，过去让人发愁的“坏地”实现了小田拼大田，梯田改平田，慢慢被调养成了长出饱满稻谷的“好田”。

“改造”后的稻田。人民网记者 林盈摄

“改造”后的稻田。人民网记者 林盈摄

随着插秧机、旋耕机、收割机开进地头，农机利用率上来了，亩产和收入也提高了。白莲镇永兴农机专业合作社负责人杨勇算了一笔账：同样的条件下，连片托管种植水稻面积30亩以上，农资采购成本降低35%以上，全程托管服务亩均节本增效150元以上。

与“养田”经验一起增加的还有不少复垦的田地。有些因村民年事已高无力耕种的闲置农地，也在交由农耕保姆站代耕后多了一笔可观的收入。把地交给“农耕保姆站”，将乐县南口镇陈厝村村民颜昌荣把自家水稻种植面积扩大至80亩，年增收超过2万元。

田里用上农机，耕种效率大幅提高。人民网记者 林盈摄

田里用上农机，耕种效率大幅提高。人民网记者 林盈摄

截至目前，将乐县已组建南、中、北3个片区区域性农业专业合作社联合社，并依托联合社为载体，在县农业农村局和所在乡镇人民政府的指导下，成立南口镇、古镛镇、大源乡3个片区“农耕保姆点”，构建“农耕保姆站+服务组织+托管员”三级服务体系，组建“托管员”服务队144个，覆盖144个村（场），辐射带动服务组织21个。将乐县“农耕保姆站”累计服务面积76万亩次，服务农户5.3万户次，年节本增效280万元以上，水稻全程托管服务率从2018年的10%提高到2022年的80%。

“我从小就在田边长大，现在能帮大家把田种好，我也很开心。”杨北金说。

据介绍，为规范“农耕保姆站”农业生产托管服务中介平台运行，促进小农户与现代农业发展有机衔接，将乐县在全县推行农业生产托管“135”工作机制。今年，将乐县“农耕保姆站”入选2023年全国农业社会化服务典型案例。

(责编：曹淼、杨迪)
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