原标题：赛力斯汽车张兴海：汽车工业新腾飞需要芯片产业助力

在近日举行的重庆集成电路产业发展高峰论坛上，全国政协常委、全国工商联副主席、赛力斯汽车董事长（创始人）张兴海表示，汽车工业的新腾飞需要芯片产业助力，推动形成更有利于汽车和集成电路深度融合发展的产业生态，不断增强产业链、提高供应链自主可控能力。

据了解，目前，重庆已形成较为完善的集成电路产业链条，聚集80余家集成电路企业，2022年全口径营收约429亿元，并在一些细分领域实现重要突破。作为老牌汽车工业城市，重庆正不断焕发新动能，加速汽车、电子两大产业深度融合，聚力打造智能网联新能源汽车万亿级产业集群。

张兴海认为，当前，中国汽车芯片产业发展从研发端、供应端、销售端到人才端，正面临挑战。在他看来，汽车芯片是新能源汽车技术创新的核心。随着新能源汽车渗透率进一步提升，汽车领域对车规级芯片的需求将越发旺盛，把握这一机遇，将带来技术升级和产业新突破。尤其重庆汽车工业需要芯片产业助力，要加快推动形成更有利于汽车和集成电路深度融合发展的产业生态。

张兴海表示，赛力斯汽车通过加强与重庆汽车芯片产业的合作，进一步提升了自身在新能源汽车领域的核心竞争力，助力加快重庆新能源汽车融合发展，实现制造业高端化、智能化、绿色化。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经