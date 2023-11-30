原标题：稳健医疗、全棉时代亮相首届链博会 引领以棉为核心的健康生活链

11月28日，首届中国国际供应链促进博览会（链博会）在北京举行，主题为“链接世界，共创未来”，来自全球五十多个国家和地区的参展商、采购商、专业观众和商协会领导参与，超10万平米的展区内设置了智能汽车链、绿色农业链、清洁能源链、数字科技链、健康生活链5大链条和现代物流等供应链服务展区。中国大健康企业稳健集团携“winner稳健医疗”和“Purcotton全棉时代”双品牌作为健康生活链代表企业参展，展会期间，稳健医疗与中展集团共同举办第二届链博会合作意向签约仪式。

稳健集团经过多年来持续的产品创新及产业拓展，从原有的单一医用耗材生产企业，逐步发展为涵盖医疗卫生、个人护理、家庭护理、母婴护理、家纺服饰等多领域协同发展的大健康领军企业。走进本届链博会的健康生活链馆，可以看到稳健集团以“健康中国，一棉一世界”为主题的展位，从棉花的“前世今生”娓娓到来，彰显“棉”拉开工业革命序幕和推动现代社会发展的重要作用；充分阐释棉产业链各板块的交融合作，突出企业与上下游携手“开放共赢”的理念；向社会呈现了企业深度参与其中的棉花产业链。

2005年，稳健医疗创新了全棉水刺无纺布技术，在促进生产效率提升的同时也大量节约了能源消耗、提升了耕地经济效益，实现了经济价值和社会价值的双提升。据统计，全棉时代创立14年来，累计采购 25 万吨棉花，助推新疆棉花种植面积上升53%，产量提升 95%；累计售出全棉服装、床品5822余万件，减少等量化纤制品加工与生产带来的污染；累计售出全棉柔巾577亿张，减少大量树木砍伐。新疆许多无法种植粮食的戈壁沙漠因为种植棉花变成绿洲，生态价值和经济价值普惠千家万户。

创立至今，稳健集团通过 “winner稳健医疗”和“Purcotton全棉时代”双品牌构筑了全球棉产业链中具有中国特色的独特一环，是少数实现“棉花端到端全链条贯通”的大健康企业。在不断强大自身实力的同时，另一方面与上游供应商一道深入棉花种植、加工产业，助推产业链上游的提质发展，比如，全棉时代与华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室联合成立棉花研究院，参与开发培育改善棉花品种；生产方面，智慧工厂建设推动了产业从劳动密集型向技术密集型升级，效率得到提升，棉花得到更广泛的使用；在产业链下游，稳健医疗努力推动“个体健康”的消费理念向“社会健康”“环境健康”多维延展，通过优质的品牌和产品积极拓展市场，再以用户需求为导向不断将“一朵棉花做到极致”，持续实现产品创新。目前，稳健集团的贸易网络已遍布海内外，通过全球供应链网络将优质的产品输送到用户手中，稳健医疗还通过“可持续棉花”“可持续工艺”“绿色工厂建设”等举措积极响应国家“双碳”战略。

展会现场，稳健集团的展位引来了众多参观者和业界人士的广泛关注，与业界伙伴建立了深度的交流与合作，稳健医疗表示未来仍将继续推动中国棉产业链的发展，作为棉产业链的典型企业非常期待明年第二届链博会的顺利举办。开幕当天，在中国贸促会会长任鸿斌和稳健医疗董事长李建全的共同见证下，稳健集团与中展集团顺利签订第二届链博会合作意向。

(责编：董童、杨迪)

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