人民网北京11月30日电 （记者王连香）据交通运输部消息，10月，交通运输经济运行总体平稳，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，出行量延续恢复增长态势，投资规模保持高位。

营业性货运量方面，10月，完成营业性货运量48.3亿吨，同比增长11.6%。其中，完成公路货运量35.5亿吨，同比增长12.7%；完成水路货运量8.4亿吨，同比增长11.1%。

1至10月，完成营业性货运量451.4亿吨，同比增长7.5%。其中，完成公路货运量333.0亿吨，同比增长8.2%；完成水路货运量76.6亿吨，同比增长8.8%。

港口货物吞吐量方面，10月，完成港口货物吞吐量14.9亿吨，同比增长8.1%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.7%和9.0%。完成集装箱吞吐量2632万标箱，同比增长2.9%。

1至10月，完成港口货物吞吐量140.3亿吨，同比增长8.5%，其中内、外贸吞吐量分别增长7.9%和10.0%。完成集装箱吞吐量2.6亿标箱，同比增长4.9%。

人员流动量方面，跨区域人员流动量方面，10月，完成跨区域人员流动量53.4亿人，同比增长50.2%。其中，完成公路人员流动量49.1亿人，同比增长44.0%；完成水路客运量2520万人，同比增长117.3%。

1至10月，完成跨区域人员流动量510.0亿人，同比增长32.8%。其中，完成公路人员流动量469.7亿人，同比增长28.4%；完成水路客运量2.3亿人，同比增长120.5%。

城市客运方面，10月，完成城市客运量90.6亿人次，同比增长38.8%。其中公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车和轮渡分别完成客运量34.3亿人、26.5亿人、29.7亿人和772万人，同比分别增长31.7%、55.7%、34.0%和60.7%。

1至10月，完成城市客运量841.4亿人次，同比增长19.5%，其中公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车和轮渡分别完成客运量314.2亿人、241.4亿人、285.1亿人和7076万人，同比分别增长9.1%、44.3%、14.6%和83.3%。

交通固定资产投资方面，1至10月，完成交通固定资产投资3.2万亿元，同比增长4.3%。其中，完成公路投资2.4万亿元，同比增长2.9%；完成水运投资1631亿元，同比增长25.8%。

(责编：王连香、吕骞)

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