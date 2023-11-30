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交通运输部：前三季度我国交通运输经济持续稳定恢复

2023年11月30日15:23 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （记者王连香）据交通运输部消息，前三季度，我国交通运输经济持续稳定恢复，三季度向好势头明显，跨区域人员流动量超过疫情前同期水平，货运量、港口货物吞吐量保持较快增长，交通固定资产投资规模保持高位，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了坚实有力的交通运输服务和保障。

前三季度，完成营业性货运量403.1亿吨，同比增长7.1%，其中三季度增长7.6%、增速较上半年加快0.8个百分点。分方式看，完成公路货运量297.4亿吨，同比增长7.7%；完成水路货运量68.3亿吨，同比增长8.5%。

前三季度，全国港口完成货物吞吐量125.4亿吨，同比增长8.5%，其中三季度增长9.5%、增速较上半年加快1.5个百分点。分结构看，内贸吞吐量同比增长7.9%，外贸吞吐量同比增长10.1%。完成集装箱吞吐量2.3亿标箱，同比增长5.2%，其中三季度增长5.9%、增速较上半年加快1.0个百分点。

跨区域人员流动量方面，前三季度，完成跨区域人员流动量456.6亿人，同比增长31.0%，其中三季度增长30.9%。分方式看，完成公路人员流动量420.6亿人次，同比增长26.8%；完成水路客运量2.0亿人，同比增长120.9%。

城市客运方面，前三季度，全国完成城市客运量750.8亿人，同比增长17.5%，其中三季度增长20.5%。分方式看，公共汽电车、城市轨道交通、出租汽车和轮渡分别完成城市客运量279.9亿人、214.9亿人、255.4亿人和6303万人，同比分别增长6.9%、43.0%、12.7%和86.5%。

前三季度，完成交通固定资产投资2.9万亿元，同比增长5.6%，其中三季度规模与去年同期基本持平。分结构看，完成公路投资2.1万亿元，同比增长4.3%；完成水运投资1441亿元，同比增长28.2%。

(责编：王连香、吕骞)
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