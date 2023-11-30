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石墨出口管制生效是否会影响全球电池供应链？商务部回应

2023年11月30日16:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月30日电 （记者孙红丽）11月30日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有媒体提问，12月1日，中国将对石墨实施出口管制，石墨是新能源电池的重要原材料，出口管制会不会对全球的电池供应链产生影响？

商务部新闻发言人束珏婷表示，根据履行防扩散国际义务，以及维护国家安全和利益的需要，自2006年开始，中国对石墨类相关制品实施临时出口管制，其中包括作为电池负极材料的相关石墨制品。为更好统筹发展和安全，近期中国政府依法对该临时出口管制措施进行优化调整，有进有出，其中取消了部分低敏感石墨物项的临时管制。

“在政策制定过程中，我们广泛听取了相关产业和企业的意见。中方将始终致力于维护全球产业链供应链安全稳定。”束珏婷强调。

(责编：孙红丽、吕骞)
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