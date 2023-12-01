丽香铁路开通运营 香格里拉走向开放前沿
11月26日12时许，一列“复兴号”高原动车组列车从云南迪庆州香格里拉站缓缓驶出，标志着丽江至香格里拉铁路正式通车运营。
这条丽江至香格里拉最快仅1小时18分可达的铁路，由2万余名建设者历时9年建成。自此，迪庆州彻底告别了不通火车的历史，香格里拉离人们更近了。
一关接一关，一山叠一山，九曲十八弯。
“4.8公里长的万拉木隧道，我们干了7年，火车‘嗖’地驶过只用5分钟。”中交隧道局丽香铁路项目部党支部副书记王全升说，“隧道进出口紧邻冲江河，位于地震多发带。建设过程中常遇到岩溶涌水、地下暗河等，穿越它就像穿越了一座不良地质博物馆。”
全长9.5公里的哈巴雪山隧道，被国内专家称为“国内最难，世界罕见”的软岩大变形隧道。建设者们在支护加固、重新开挖的反复作业中，与软岩大变形“赛跑”。
“金沙江特大桥桥区位置一天早晚温差最高能有30摄氏度，并受地形影响，施工场地极其有限。”中铁大桥局丽香铁路项目部总工程师王雄说，“我们首次采用当时世界上最大的880吨缆索吊机吊装640吨钢桁梁，缆塔塔顶至钢梁拼装场高差330米，也是当时世界上起吊高度最大的缆索吊。”
逢山开路，遇水架桥。丽香铁路全线新建桥梁34座、隧道20座，桥隧占比达73.4%；全线申请国家发明专利18项，国家实用新型专利34项，省部级工法39项。
湖泊、雪山、草甸……丽香铁路连接多个自然保护区。全线在文笔海、拉市海、虎跳峡等环境敏感区共建设8座污水处理站，修建40余座沉淀池，支砌挡护设施约10.5万立方米，绿化种植约18.7万平方米。建设者们将生态保护摆在更突出的位置，让铁路沿线的绿水青山变为“金山银山”。
“欢迎游客朋友来到均良下村，穿上纳西族服饰、品尝纳西族美食、体验纳西族生活！”均良下村党支部书记木金江发出热情邀请。均良下村位于丽江市拉市镇西北部，距离拉市海湿地公园仅10分钟车程。“丽香铁路通车了，将进一步带动拉市海到我们村玫瑰庄园的环线旅游。”他说。
11月，初雪过后的香格里拉普达措国家公园笼罩在冬雾中，琼树银花，仿佛童话世界。“以前，香格里拉受制于交通因素，冬天遇到极端天气，时有航班取消、道路冰封的情况。动车开通将便利出行，带来更多客流。”普达措国家公园访客服务部部长邓云芝规划着未来的发展方向，“我们计划增加研学游、徒步线路、低空观光游等项目，并打算在香格里拉站为游客提供接驳车辆。”
自然美景有了便捷交通的加持，必将引得四方宾客来。“截至11月初，独克宗古城已经接待游客700余万人次。目前，古城有七八十家客栈正在热火朝天地装修，香格里拉成为投资兴业的热土。”香格里拉独克宗古城商会会长那卡对此充满信心。
“过去把牦牛肉运输到重庆主要靠汽车，全程约38个小时，光是运费支出就有200万元。”香格里拉市鼎盛牦牛良种繁育公司董事长鲁茸尼玛算了一笔账，“如果采用铁路物流，运费预计降低一半，运输速度也更快！”
随着丽香铁路开通，距离香格里拉市30多公里的小中甸站开通了货运业务。“近5年，小中甸站预计每年进出口货物200万吨左右。铁路将助力铜矿、高原农特产品运出去，钢材、水泥等材料运进来。小中甸站不远处，政府规划的公铁联运物流园项目也正在紧锣密鼓建设中。”小中甸站站长胡华岩说。
丽香铁路的开通，让位于云南省西北部，地处滇、川、藏三省区交界处的迪庆融入全国铁路网。“随着铁路开通，迪庆‘铁公机’立体交通体系已经形成，‘山间铃响马帮来’的茶马古道在新时代得到重塑，必将极大促进迪庆地区融入全省乃至全国经济社会发展大局。”香格里拉市常务副市长赵伟说。
香格里拉从此不再遥远，香格里拉正走向开放的前沿！
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