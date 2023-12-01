首届链博会数字科技专题论坛：以数字化赋能供应链现代化
“全球产业体系和产业链供应链呈现多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速的态势。互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术深刻演变，极大地改变了全球要素资源配置方式、产业发展模式和人民生活方式。”11月29日，在首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）数字科技专题论坛上，中国国际贸易促进委员会副会长于健龙指出，数字经济与实体经济深度融合，给人类生产生活带来一系列革命性变化和创造性成果。数字贸易在过去20年当中急剧增长，根据世贸组织的估计，2005年至2022年全球数字服务出口年均增长8.1%。
中国数字经济发展势头强劲。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，总量稳居世界第二。中国信息领域相关PCT国际专利申请近3.2万件，全球占比达37%。5G移动通信技术率先实现规模化应用。
“产业链现代化是中国式现代化建设的重要组成部分，是中国在世界经济格局中赢得发展主动权的重要保证。”中兴通讯股份有限公司董事长李自学表示，数字科技一要打造新型基础设施，筑稳数字底座；二要强化核心技术创新，塑造竞争优势；三要激活数实融合价值，助力转型升级。
于健龙介绍，首届链博会专门设置数字科技链展区，这也是世界500强企业较为集中的展区。苹果、英特尔、高通等一批国际顶尖的科技企业以技术变革、产业孵化、应用场景为展示逻辑，展示科技创新和产业融合发展最新成果。
打造更高效、敏捷的供应链能力，离不开数字化系统支持。TCL科技集团首席运营官王成给出一串数据，目前，我国的“灯塔工厂”数量已经占全球三分之一以上，工业互联网已经覆盖了45个国民经济大类和80%以上的工业大类。
同时，数字经济的广泛应用有力推动了传统产业降本增效，实现产业转型升级。王成举例道，在武汉生产家用空调的智能制造产业园，通过自主开发的5G+数字化供应链的产工协同平台，公司将涵盖300多家供应商的大供应链打通，实行实时调度，提高交付效率。经过一段时间的实践，原材料库存同比下降10%，库存的占用资金减少30%，准时交货率提高15%，采购成本也大幅下降。
在王成看来，中国工业门类齐全、规模庞大，为数实融合发展提供了广阔空间，同时，快速发展的新型基础设施，为推进数实融合提供了关键支撑。大力发展数字技术，推动数智转型、数实融合，对实现新型工业化、推动经济高质量发展具有战略意义，也是中国在新一轮科技革命和产业变革中实现转型升级的历史机遇。
VISA亚太区董事长柯如龙表示，2023年，可持续发展问题继续占据中心位置，影响行为和消费模式、投资决策和公司优先事项；跨境资金流动的数字化转型浪潮持续，生成式人工智能等数字技术为行业带来了新的机遇。
“建立良好的全球供应链有助于实现可持续发展目标。”联合国贸发会议技术和物流司贸易便利化专题负责人保罗·汉森同样强调，联合国贸发会议将持续关注如何用技术来提升供应链水平，减少供应链耗时，解决全世界所面临的供应链相关的问题。
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