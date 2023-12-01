《中国科技评估发展报告2022》发布
科技日报重庆11月30日电 （记者雍黎）30日，第七届全国科技评估机构协作发展座谈研讨会在重庆高新区举行。会上，科技部科技评估中心主任聂飙发布了《中国科技评估发展报告2022》（以下简称《报告》），这是科技评估领域第一本正式出版的发展报告。
“科技评估作为一种现代治理手段和方法，在促进全社会科技创新、提高科技管理决策水平、优化资源配置、监督问责等方面正发挥越来越重要的作用。”中国科技评估与成果管理研究会理事长郭向远在致辞中表示，经过多年发展，我国科技评估的各类活动正在向着专业化、规范化的方向不断进步，评估能力和质量不断提升。
据了解，该报告由科技部科技评估中心、中国科技评估与成果管理研究会牵头组织十余家单位编写，总结了我国科技评估发展历程，梳理了科技评估制度建设、理论方法、标准化建设、机构与队伍建设、信息化建设发展情况，对科技评估发展态势进行了展望；同时，介绍了各类科技评估的典型案例并总结经验，为相关评估工作的发展提供借鉴和参考。
《报告》数据显示，2016年以来我国评估机构数量实现了快速增长。截至2021年，我国开展科技评估相关业务的机构12万余家，其中企业类机构占比93%，平均注册资本540万元，全国22个省、5个自治区和4个直辖市均已成立科技评估机构。从地域上看，评估机构最多的省份是广东省、上海市、湖南省；从业务上看，科技评估机构的主要业务是科技信息咨询、科技项目评估和成果鉴定等。
聂飙表示，当前我国的科技评估改革已经取得初步成效，以“三评”改革为引领的科技评估制度架构基本建立；从改革进展看，破立并举的改革举措落实实施路径更加明晰；以质量、绩效、贡献为核心评估导向的社会共识基本形成。
聂飙建议下一步从八个方面推动科技评估工作。即加强科技评估体系的顶层设计，提高科技评估工作的整体效率；深化重点领域科技评估改革，强化评估对决策和管理的支撑；开展科技创新政策的评估，提升政策的科学性和实施效果；加强对国家重大科技任务的评估，发挥好评估的导向示范作用；加强前沿技术评估，正确判断新兴技术可能带来的机遇和挑战；充分利用现代信息技术为科技评估提供高效支持；加强科技评估能力建设，探索中国特色评估理论和方法；培育科技评估文化，推动评估机构协作发展。
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