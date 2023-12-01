李 禾

原标题：清洁能源让地球更美好

可提前10天对不稳定来风、来水、日照情况进行预测、预警调度和决策的“超强大脑”——新能源预测智慧平台，百万吨级二氧化碳捕集利用与封存示范工程，刷新晶硅—钙钛矿叠层电池效率世界纪录的太阳能电池……走在首届中国国际供应链促进博览会（以下简称“链博会”）清洁能源链展区，记者看到新技术、新材料推动清洁能源产业快速发展，“让地球更清洁、更美好”的愿景正逐步成为现实。

首届链博会上，清洁能源链是其聚焦和展示的5大链条之一，其主题是“让地球更加美好”。在清洁能源专题论坛上，中国贸促会副会长张少刚说，我国发挥新能源全产业链集成制造规模的优势，积极加强清洁能源国际合作，与100多个国家和地区开展绿色能源项目合作，光伏组件产业占全球比重超过四分之三，风电关键零部件产量占全球市场70%以上，成为稳定全球清洁能源产业链供应链的重要力量。

当前，我国已成为全球最大的清洁能源市场和装备制造国，水电、风电、光伏、生物质发电、在建核电装机规模均居全球第一，清洁能源实现跨越式发展。

“推动能源绿色低碳转型，就必须有强有力的清洁能源产业链供应链来支撑，这包括原材料开采、关键零部件制造、运输物流等各环节，还需要上下游通力合作，共同维护清洁能源产业链供应链稳定畅通。”国家电网有限公司副总经理潘敬东说，特别是清洁能源产业是战略性新兴产业，许多领域的技术尚属“无人区”，其产业链供应链上下游应加大创新合作力度，合力攻克技术难关。

新材料的研发也将促进清洁能源的发展。中国科学院院士刘嘉麒介绍了一种用玄武岩拉制而成的纤维，该纤维可做成各种复合材料，具有性能好、用途广、无污染等优点。刘嘉麒举例说，若用玄武岩复合材料替代，无论是成本还是性能都优于传统材料。比如风电机组的叶片，短则80米，长则120米，其叶片如果使用玄武岩复合材料制作，既能抗腐蚀质量又轻，发电效果更佳。

氢能是21世纪最具发展潜力的清洁能源之一。在首届链博会2023年京津冀产业链供应链大会氢能产业推介会上，“京津冀氢能产业链图谱”发布。北京市经济和信息化局材料产业处处长李蛟说，京津冀三地在共同推进绿色冬奥氢能示范应用、燃料电池汽车示范城市群建设方面构建了良好的产业与应用协同基础。接下来，京津冀将通过逐级攻关，强链、补链等手段打通三地氢能产业链的卡点堵点，推动京津冀氢能产业实现集群化、规模化、协同化发展。

(责编：杨曦、陈键)

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