原标题：2023海交会将在广州举行

科技日报讯 （记者郑莉 叶青）11月29日，2023中国海外人才交流大会暨第25届中国留学人员广州科技交流会（以下简称“2023海交会”）新闻发布会在北京举行。记者从会上获悉，2023海交会由教育部、欧美同学会（中国留学人员联谊会）、广州市政府主办，将于12月22日在广东省广州市开幕。

据介绍，2023海交会将举办第18届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛系列活动、阿里巴巴JUMPSTARTER环球创业大赛项目路演系列活动等，通过“以赛为媒”推动“四链”融合，探索由市场、企业出题，吸引全球机构、人才解题，形成更高水平的创新循环新生态。

据介绍，2023海交会紧扣教育、科技、人才“三位一体”战略部署，着力加强教育和人才培养，夯实科技自立自强根基，深化国际开放合作，高规格策划各类活动，推动加快建设教育强国、科技强国、人才强国。大会将以“二十五载再出发”为契机，围绕“聚全球，创未来”主题，进一步聚势、聚才、聚创新要素。目前，各项筹备工作正在有条不紊地进行。

同时，2023海交会将策划25周年系列主题活动，包括举办“银耀科技·共创未来”主题系列活动，策划高峰论坛、圆桌对话、颁发聘书、项目签约等环节，邀请留学回国杰出代表向广大留学人员提出留学报国倡议，并向年轻一代海外菁英传授创新创业经验；举办海交会25周年成果展，设置“人才时光隧道”，持续激发广大留学人员的报国理想和创新力量。

据了解，海交会创办于1998年，25年来，为大批海外留学人员回国创新创业提供了圆梦舞台。

(责编：杨曦、陈键)

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