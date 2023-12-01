原标题：交通银行江西省分行：打通企业融资“堵点” 助力制造业高质量发展

今年以来，交通银行江西省分行充分发挥金融在支持产业链供应链“稳定器”作用，围绕建设现代化产业体系，不断把强链保链做细做深做透，打通企业融资“断头路”和“堵点”，以金融活水支持制造业高质量发展。据统计，截至10月31日，交通银行江西省分行实质性贷款投放504亿元，其中发放产业链快捷保理融资金额27.14亿元，同比增长77.5%，发放供应商融资客户636户。

“这些年交行给我们集团公司授信额度达70亿元，为公司提供了强劲的资金支持。”全球最大的金属锂生产供应商之一，江西赣锋锂业集团股份有限公司董事长李良彬谈及交通银行新余分行贷款支持时这样说。据介绍，交通银行新余分行目前成为了赣锋锂业集团进出口业务的主办开户银行，还与该集团旗下的13家子公司有良好的业务关系。

近年来，交通银行江西省分行推出“交银产业通”产业链综合服务方案，促进政银企合作共赢，助力实体经济。2020年8月，交通银行江西省分行与省工信厅通过推出“交银产业通”产业链综合服务方案，整合授信产品与客户服务经验，对省内14条产业链采取“1+5”综合金融服务模式推进。三年来，交通银行江西省分行充分发挥金融支持产业链供应链的作用，打通企业融资“堵点”，以金融活水支持产业发展，累计为14条产业链客户发放融资金额1251.44亿元，三年目标达成率208.57%，有效促进了政银企合作共赢。

交通银行江西省分行还借助平台合作，畅通企业资金链条，为企业的发展提供最优金融服务。泰豪科技股份有限公司是一家从事军工装备、电力电气设备制造等业务的高科技企业，供应商、经销商近200余户。交通银行江西省分行结合客户上下游交易模式、账期及融资需求，为上游供应商客户提供应收账款快捷保理服务，通过与第三方供应链服务平台合作，解决上游供应商应收账款多级流转和融资需求。今年前三季度，交通银行江西省分行已累计为33户上游小微供应商客户发放融资105笔，累计发放融资金额1.89亿元，对下游经销商提供融资1亿元，为泰豪科技畅通资金链条提供了有力支持。

交通银行江西省分行相关负责人表示，未来，交通银行江西省分行将借力交银集团金融科技力量，坚持开展线上融资服务模式创新，加大线上供应链产品推广，为链属企业高质量发展提供专业便捷的金融支持。

(责编：曹淼、李源)

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