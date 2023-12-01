人民网北京12月1日电 （记者孙阳 栗翘楚）为进一步推动汽车产业做大做强，助力汽车行业高质量发展，展现汽车企业创新发展实践，人民网将于12月24日在北京举办2023“人民之选”汽车风云榜盛典。今日，2023“人民之选”汽车风云榜线上投票正式启动。

2023“人民之选”汽车风云榜设置优选车型、风云企业两大类榜单。其中，优选车型评选涵盖年度轿车、年度SUV、年度MPV。12月1日至12月8日期间，网友可通过“人民网+”客户端参与投票，人民网将组织专家评审委员会对投票结果进行审议，最终评出“风云企业”“优选车型”及“评委会大奖”。

当前，汽车产业进入深度变革期，新能源化、智能网联化加速重塑产业新格局。2023年，对中国汽车产业意义非凡：一方面，中国汽车工业迎来70周年，中外汽车合资也将走过40年历程；另一方面，如何在“内卷”的新能源市场突围，如何拥抱智能网联“换道超车”下半场，已成为业界必答题。

为此，2023“人民之选”汽车风云榜盛典将以“致敬时代 智领未来”为主题，邀请相关部委负责人、行业专家学者以及全球车企代表共聚北京，通过主旨发言、深度对话、圆桌论坛等形式，共话中国汽车产业发展新机遇。同期，2023“人民之选”汽车风云榜榜单也将在盛典上正式揭晓。

欢迎扫码参与投票

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经