人民网记者 宋子节

千年前，敦煌莫高窟在一双双虔诚的手中诞生。时光风沙冲刷，珍宝般的壁画正面临着多种病害的威胁——

由于地仗（绘制壁画的泥层）酥碱，壁画粉层或颜料层与地仗失去粘连作用，使颜料层或颜料同粉层一起剥离，这便是酥碱壁画。除此之外，壁画还面临着“空鼓”“起甲”等病害。

正因如此，在采访过程中，敦煌研究院院长苏伯民多次提到“文物保护是一项永远做不完的工作”。

或许正是这样一种持之以恒的科学态度与笃定信念，孕育出一种“坚守大漠、甘于奉献、勇于担当、开拓进取”的莫高精神。无数莫高窟人用辛勤与技艺接续文化血脉，薪火相传、矢志不渝……

敦煌，众人受召而来。

在无数人的努力下，如今的莫高窟已经建立起一整套的风险管理体系，中华文明的宝藏再续千年有了希望。

“当前（敦煌）研究院致力于在石窟充分保护的基础上进行合理开发，做到保护和弘扬相结合。为实现敦煌石窟的永久保存、永续利用，我们建立了一整套风险管理体系，并从90年代就开始了文物数字化的工作，借助技术再现和保存珍贵的敦煌文化。”苏伯民接受采访时表示。

看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。这千年的生命力依然活泼着、跳动着，被无数双年轻或年迈的手虔诚地呵护着。

走过1600余年的莫高窟正在奔向新的千年岁月。

(责编：袁勃、姚奕)

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