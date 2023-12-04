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农业农村部：工作组已分赴豫苏桂等地开展骗套农机补贴问题核查处理

2023年12月04日09:18 | 来源：人民网
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人民网北京12月4日电 （记者李栋）针对近期相关媒体报道，河南赛腾农业机械有限公司在江苏、广西骗套水稻侧深施肥机补贴问题，反映不法企业及有关人员串通，以非法获取农机购置与应用补贴资金为目的，实施涉嫌违法违规行为。农业农村部派出工作组督导河南、江苏、广西等地开展骗套农机补贴问题核查处理。

“当即责成河南、江苏、广西等省（区）农业农村部门第一时间成立工作组，联合公安、市场监管等部门迅速开展核查，依法依规严厉查处涉事企业及有关人员，并及时向社会公开结果。”农业农村部相关负责人介绍，联合纪检部门对基层补贴产品核验等工作进行调查，发现问题依法依纪给予严肃处理。“12月2日，农业农村部工作组已分赴有关省份，对核查处理工作进行督促指导。”

近年来，农业农村部与有关部门始终高度重视农机补贴政策实施风险防控，不断强化管理要求，制定出台补贴产品违规经营行为处理办法、补贴机具投档工作规范、补贴机具核验工作要点等一系列制度，并指导各省出台细化一系列相关规定，严肃查处补贴产品经营违法违规行为。

“下一步，农业农村部在督促指导有关省份开展严肃核查处理的同时，还将在全国范围组织开展水稻侧深施肥机补贴专项整治工作，进一步推动各地落实落细补贴产品核验、鉴定等各项措施，坚决打击违法违规违纪行为，对此类问题坚决实行‘零容忍’，发现一起查处一起，涉嫌犯罪的移交司法机关处理。”该负责人表示。

(责编：王震、高雷)
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