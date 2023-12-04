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海信电视ULED X场景画质技术荣获中国质量技术奖一等奖

2023年12月04日13:19 | 来源：证券日报网
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原标题：海信电视ULED X场景画质技术荣获中国质量技术奖一等奖

12月1日，在中国质量协会年会暨第二届全球追求卓越大会上，隆重颁发“2023年度中国质量协会质量技术奖”等重磅奖项。海信电视ULED X场景画质技术与航空航天、高铁等8项重大创新成果一同获得了中国质量技术奖一等奖，海信电视斩获显示领域的唯一大奖。

中国质量技术奖是经国家科技部、国家科技奖励办公室批准设立的科学技术奖励，是我国质量技术领域的最高奖，获奖技术代表着我国质量技术的尖端科技成果。

随着显示技术的迭代发展，超高清电视产品快速普及，但在用户真实使用场景下，受环境光的影响，电视画面的对比度和清晰度都会降低，从而直接影响用户的观看体验，使用户很难体验到实验室条件下的完美画质，以及真实的大自然色彩。

基于这一洞察，海信从2020年启动了基于用户真实使用场景产品的研发，经过来自中国、日本、美国、欧洲研发中心500多名海信工程师的持续攻坚，终于在2022年研发出全新一代显示技术平台——ULED X。该平台是海信光学系统、图像处理技术、显示技术融合创新的结果，它攻克了127个技术难题，在7个核心技术方向取得重大突破，将液晶显示技术提升到一个全新的高度。2023年，海信ULED X技术平台迭代升级为ULED X场景画质技术平台，实现了感知环境、感知内容、感知人的多维进化，继续刷新液晶显示画质天花板。海信电视ULED X场景画质技术的创新，突破了超高清电视视频呈现的关键技术，进一步提升了我国在超高清视频领域的国际话语权。至此，海信ULED已经累计申请专利996件。

中国科学院院士欧阳钟灿为海信ULED X显示技术的创新点赞，称之为“超越了OLED的画质效果，将液晶电视画质提升到一个前所未有的新高度。”

目前，ULED X场景画质技术平台已应用到海信电视U7、U8、E8、UX系列产品上，在突破参数极限的同时，全面提升了用户在真实使用场景下的感知画质体验。以海信电视U8为例，在毫米波智能感控、全维环境光感知、16bits感控环境光技术的加持下，实时监测光线环境、画面内容，实时调整亮度、色温等画质参数，确保呈现出在真实场景下的好画质。

2020年，海信激光电视首次斩获“中国质量技术奖一等奖”，2023年海信电视又一次摘得该项大奖，标志着海信电视在显示领域已经实现全球领先。坚持以用户为中心、以场景为驱动，由海信打造的激光电视和ULED X电视将不断为全球用户提供高质量的好产品。（记者 刘钊）

(责编：曹淼、杨迪)
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