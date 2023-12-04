刘慧

近期召开的中央金融工作会议指出，更好发挥资本市场枢纽功能，推动股票发行注册制走深走实。证监会如何贯彻落实中央金融工作会议的相关部署？如何更好支持实体经济高质量发展？如何促进资本市场的平稳健康运行？新华社记者专访了证监会党委书记、主席易会满。

抓紧制定建设中国特色现代资本市场政策框架

问：中央金融工作会议对“加快建设金融强国”“推动我国金融高质量发展”作出部署，证监会将如何贯彻落实？

答：会议召开以来，我们围绕全面贯彻会议精神，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，谋划了一系列落实举措。概括起来，就是把握“一条主线”，做到“三个突出”。

“一条主线”，就是强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻把握资本市场监管的政治性、人民性，加强党对资本市场的全面领导，特别是维护党中央集中统一领导，强化各级党组织政治功能和组织功能，切实把党的领导贯彻到资本市场工作各领域各方面各环节。

“三个突出”：一是突出主责主业。全面强化监管主责主业，提升监管效能，提升对资本市场重点领域风险的源头防控，守牢风险底线，筑牢资本市场健康发展基础。二是突出改革深化。坚持在市场化法治化轨道上推动资本市场改革创新，着力解决资本市场不平衡、不充分突出问题，更好发挥资本市场牵一发而动全身的枢纽功能，为实体经济和投资者提供高质量的服务。三是突出自我革命。坚持刀刃向内，推进证监会系统全面从严治党，更大力度推动中央巡视整改常态化、长效化，锻造忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

目前，我们正按照中央部署，围绕上述方面抓紧制定建设中国特色现代资本市场政策框架，将坚持成熟一个、推出一个，扎实推动落地见效。

围绕健全资本市场功能推出更多务实举措

问：中央金融工作会议明确指出，“坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨”“更好发挥资本市场枢纽功能”。证监会在支持实体经济高质量发展上有什么具体考虑？

答：更好发挥资本市场枢纽功能，是新时代新征程上党中央赋予资本市场的新定位。资本市场在整个金融市场中体量不算大，但在服务实体经济方面具有独特优势。一是资本市场信息高度透明、价格信号灵敏，是资源配置与政策传导的重要渠道。二是资本市场具有风险共担、利益共享的特点，能够促进完善公司治理，有效激发社会创新创造活力和企业家精神。三是能够优化融资结构，助力稳定宏观杠杆率。四是资本市场覆盖股债期、场内外等丰富的投融资工具，能够满足实体经济和投资者的多元化金融需求。下一步，我们将坚持问题导向，守正创新，围绕健全资本市场功能，推出更多务实举措。

第一，推动股票发行注册制走深走实。坚持以信息披露为核心的理念不动摇，坚持注册制的基本架构不动摇，加大对高水平科技自立自强、现代化产业体系建设等重点领域的支持力度。加大力度推进投资端改革，吸引更多中长期资金入市，动态优化IPO定价、再融资、减持等制度安排，促进投融资动态平衡。

第二，健全多层次资本市场体系。积极发展多元化股权融资，坚守各交易所板块定位，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，推动新三板和区域性股权市场制度和业务创新，更好发挥私募股权创业投资基金积极作用，进一步完善层层递进的市场结构。促进债券市场高质量发展，推动不动产投资信托基金（REITs）市场扩面提质。稳慎有序发展期货和衍生品市场，助力提高大宗商品价格影响力。

第三，大力提高上市公司质量。资本市场“晴雨表”功能主要通过上市公司来体现。去年，5000余家上市公司实现增加值超过18.23万亿元，占GDP的15.1%，研发投入占全国研发支出的五成。我们将扎实推动新一轮提高上市公司质量三年行动方案落地，突出中国特色公司治理建设。优化并购重组、股权激励、分红等制度安排，健全常态化退市机制，督导上市公司规范治理、诚信经营，支持更多上市公司做优做强，带动产业链供应链上下游、大中小企业协同发展，助力夯实经济高质量发展的微观基础。

第四，推进资本市场高水平制度型对外开放。统筹开放和安全，稳步推进市场、机构、业务的立体化开放，深化拓展互联互通，便利跨境投融资，同步加强开放条件下的监管能力建设。

全力维护资本市场稳定运行

问：中央金融工作会议强调，要全面加强金融监管，有效防范化解金融风险。大家都很关心资本市场的平稳健康运行，证监会在这方面将采取哪些举措？

答：加强监管、防范风险是金融高质量发展的重要保障。近年来，我们坚持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力”的监管理念，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战，资本市场重点领域风险持续收敛、总体可控。下一步，我们将着力提升监管适应性、针对性，为资本市场改革发展创造更加有利的环境。

一是全力维护资本市场稳定运行。风平浪静好行船。我们将加强对股市交易行为、资金流向的监测，建立健全风险综合研判和预警机制。完善一二级市场逆周期调节机制，鼓励和引导上市公司回购、股东增持，发挥好各类经营主体内在稳市作用。健全维护资本市场稳定的应急响应机制，加强分级会商和快速反应，守牢风险底线。

二是落实监管主责主业。坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，着力提升抓早抓小的能力，强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理。健全资本市场防假打假机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为。同时，与有关方面一道，防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。

三是坚决消除监管真空。加强监管协同，依法将各类证券活动全部纳入监管，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”。协同有关部门加强对大型企业集团债务风险的监测监管。

四是加强监管能力建设。落实党和国家机构改革任务，健全内部协同机制，切实提高监管的有效性。同时，加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，提升数字化智能化水平，为监管履职提供更有力支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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