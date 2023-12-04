新华社北京12月4日电（记者叶昊鸣）中国物流与采购联合会近日发布的11月份中国物流业景气指数为53.3%，较上月回升0.4个百分点。

业务总量指数回升。11月份，业务总量指数为53.3%，继续保持在50%以上扩张区间。随着工业产能稳定释放，旺季促销提振消费潜能，快消品、能源原材料物流需求季节性回升，工业中通信设备、电气机械、交通运输设备、汽车及零部件制造需求增加，供应链上下游需求平稳增长，东中西部三大区域发展相对均衡，带动物流业务量保持在高景气区间。

新订单指数回升。11月份，新订单指数为53.4%，较上月回升0.6个百分点，反映出新增需求保持向好趋势。近3个月来新订单指数和业务活动预期指数均值分别为53.2%和57.6%，明显好于上半年和三季度，表明物流市场需求持续恢复，行业活力增强。

11月份，物流领域固定资产投资完成额指数回升0.5个百分点，部分行业投资回升幅度较大，如铁路运输业、多式联运行业和邮政快递业固定资产投资完成额指数增幅近5个百分点。重点调研企业的用工招工岗位需求增多，11月份从业人员指数回升1.3个百分点。

大中型企业保持稳定，小微企业持续回升，市场微观效益有所改善。11月份，企业主营业务利润指数环比回升0.4个百分点，近3个月累计回升3.1个百分点。从企业规模看，大型企业、中型企业主营业务利润指数有所波动但基本稳定；小型企业和微型企业主营业务利润指数分别回升0.2和0.1个百分点，近3个月累计回升2至3个百分点左右，反映出小微型企业盈利水平和生存条件得到积极有效改善。

中国物流与采购联合会总经济师何辉认为，11月份，物流业景气指数继续保持扩张趋势，三大地区呈现均衡增长。物流活跃度有所提升，业务总量指数、新订单指数均处于扩张区间。后期来看，企业投资势头较稳，预期需求保持稳定增长，企业盈利水平有所改善，物流运行企稳基础进一步巩固。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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