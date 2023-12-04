人民网联合报道组

11月28日，张江科学城，习近平总书记参观上海科技创新成果展。

C919大型客机、中国空间站梦天实验舱、长征六号甲运载火箭、通用人形机器人GR—1……诸多提升科技创新策源能力、推进国际科技创新中心建设的重大成果亮相。

11月28日下午，习近平在浦东新区张江科学城参观上海科技创新成果展。 新华社记者 王晔摄

就在半年前——5月28日，国产大飞机C919从上海虹桥机场起飞，顺利降落北京首都机场，穿过象征民航最高礼仪的“水门”，完成商业载客首航。

这次载入史册的飞行亦是对长三角地区制造业实力的综合检验：C919总装所需约10%的零部件、50%的铝材和50%的复合材料结构件是“镇江制造”；浙江的一家公司提供空气冲压涡轮发电机舱门……上海、合肥、杭州、苏州、镇江等长三角城市携手强链补链延链，共圆中国人的“大飞机梦”。

作为中国经济版图上的重要组成部分，长三角三省一市肩负着重大使命。

2018年11月，改革开放再出发的历史关头，习近平总书记宣布，“将支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略”。

古谚语，“苏湖熟，天下足。”而今的长三角地区不仅是人口最密集的区域之一，还是经济总量密集之地。2022年，三省一市GDP合计达29.03万亿元，约占全国总量的24%。

2023年11月30日，在深入推进长三角一体化发展座谈会上，习近平总书记强调，统筹科技创新和产业创新，统筹龙头带动和各扬所长，统筹硬件联通和机制协同，统筹生态环保和经济发展。

上海，是长三角的“龙头”城市，而长三角，是长江流域乃至中国的经济“龙头”。如何统筹龙头带动和各扬所长？

这五年里，沪苏浙皖合力书写着一篇大文章。

从这里看到握指成拳、高质量发展的中国

“推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中更好发挥引领示范作用。”习近平总书记对长三角一体化发展寄予厚望。

上海，全力推进国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心”建设；

制造业强省江苏，全国百强县、百强区数量撑起一个“苏大强”；

民营经济大省浙江，互联网产业与数字经济高歌猛进；

安徽，厚植制造业高质量发展新动能，不断擦亮高科技产业地标，“最牛风投城市”合肥正在打造产投新风向……

三省一市握指成拳，从长三角一隅便能看到中国经济活力强劲。

近年来，上海期货交易所见证着以“上海金”“上海铜”等为代表的“上海价格”持续释放国际影响力；上海技术交易所成立30年来，见证了中国技术要素市场从稚嫩走向成熟，从探索走向创新；2021年11月成立的上海数据交易所，面向全球，开展大数据综合交易，今年数据交易额预计突破10亿元。

带着各类生产要素在长三角乃至全国流通，我们从一条连接长三角9座城市的高速公路出发，一睹三省一市产业发展的深度融合。

G60科创云廊夜景。 人民网记者 王初摄

2016年年初，松江区对G60高速公路沿线产业布局进行深入调查研究后，沿着这条高速公路推动长三角地区分工协作，把产业链规模做大。如今的G60科创走廊已覆盖上海、合肥、芜湖、宣城、湖州、苏州、嘉兴、杭州、金华9座长三角城市，九城贡献了全国1/15的GDP。

浙江，与上海、江苏、安徽通力合作，牵头组建长三角国家科技成果转移转化示范区联盟，2022年三省一市相互间技术合同输出2.5万余项，浙江与沪苏皖技术交易额达858亿元；牵头共建数字长三角，建设国家数字经济创新发展试验区……

安徽合肥高新区，远近闻名的“量子大道”，是全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”、首条量子保密通信网络“京沪干线”、首台光量子计算机的诞生地。

位于安徽省合肥市高新区的“量子大道”。 合肥市委宣传部供图

在国盾量子科技园，合肥量子城域网总控制中心大屏上，8个核心网站点、159个接入网站点辐射的光波，织就一张覆盖合肥的量子密钥分发网络，成为国盾量子坚持自主可控、壮大产业生态的缩影。

从“四叶草”迎风绽放，国家超级计算无锡中心里争分夺秒，数字西湖一键导游，巢湖之滨全超导托卡马克核聚变实验装置、“九章”量子计算原型机等高精尖技术让人目不暇接……

长三角，中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在国家现代化建设大局和全方位开放格局中的战略地位举足轻重。

从这里看到不断深化改革、扩大开放的中国

作为我国“开放程度最高”的区域之一，长三角向来不乏敢为人先的基因和勇气。

从上世纪70年代安徽凤阳小岗村的“大包干”，到90年代的浦东开发开放，再到10年前上海自由贸易试验区起航……长三角始终在引领改革风气，做国家的开路先锋。

2013年9月，我国首个自由贸易试验区——中国（上海）自由贸易试验区揭牌成立。这是党中央从国内外发展大势出发，统筹国内国际两个大局，在新形势下推进改革开放的重大举措。

2017年4月，浙江自贸试验区挂牌成立；2019年8月，江苏自贸试验区设立；2020年9月，安徽自贸试验区正式揭牌……10年间，党中央先后设立21个自贸试验区，全国“百花齐放”，形成了覆盖东西南北中，统筹沿海、内陆、沿边的改革开放创新格局。

数据显示，10年来，自贸试验区累计总结提炼形成302项制度创新成果向全国复制推广。2022年，全国21家自贸试验区以不到千分之四的国土面积，贡献了占全国18.1%的外商投资和17.9%的进出口贸易，今年上半年又提升到18.4%和18.6%。

“长三角区域要积极推进高层次协同开放。”此次座谈会上，习近平总书记再次强调开放问题。

一个月前，第六届中国国际进口博览会上，154个国家、地区和国际组织的来宾齐聚上海，289家世界500强和行业龙头携手而来。

国家会展中心敞开怀抱迎四海宾朋。 人民网记者 王初摄

深化双向开放，进博会为长三角一体化注入活力与动力，借力进博会，沪苏浙皖携手共进，让中国“朋友圈”持续扩大。

第六届进博会首日，苏州交易分团已实现意向成交金额13.99亿美元，超过去年总意向成交额；浙江交易团进口采购集中签约式上，达成意向成交154.2亿元；投资安徽行(上海)恳谈会促成签约项目27个，投资总额约327亿元……长三角地区G60科创走廊9个城市更是牵手集中签约，联合采购，跨区合作，不断增强一体化发展动能。

连续6年，世界人工智能大会、世界顶尖科学家论坛在这里举行，世界最先进AI技术成果、全球“最强大脑”齐聚长三角，智联世界，引领未来。

积极推进高层次协同开放，上海正以实际行动不断展示中国担当和上海风采。携手苏浙皖，在开放的舞台上相向而行。一组数据可窥一斑：2022年，长三角地区进出口总额达15.1万亿元，占全国比重35.8%。

从这里看到人民至上、持续推进共同富裕的中国

“在推进共同富裕上先行示范，在建设中华民族现代文明上积极探索，推动长三角一体化发展取得新的重大突破，在中国式现代化中走在前列，更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用。”习近平总书记为长三角未来发展指明方向。

2019年11月，习近平总书记考察杨浦滨江时首次提出“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念。

“人民”二字，重若千钧。

近年来，上海坚持把最好的资源留给人民、用优质的供给服务人民，扎实推进共同富裕。中国最早的机器造纸厂、中国最早的自来水厂……拥有中国近代工业众多“之最”的杨浦滨江，带着新时代赋予它的期望还江于民，从“工业锈带”转身为“生活秀带”，成为一张崭新名片。

杨浦滨江“生活秀带”。 人民网记者 王初摄

放眼长三角，扎实践行人民城市理念深入人心，共建美好家园如火如荼。

江苏南京，位于鼓楼中心片区的陶谷新村刚刚进行了城市更新，600多名周边居民、商户一起参与到方案设计中。更新后的陶谷新村漫步其中，一旁流连上海路的繁华热闹，一侧又沉醉于高校的书香气，充分感受这条既有文艺范、又有烟火气的主城老街巷。

浙江杭州，去年以来上城区以共同富裕现代化基本单元建设为出发点，全域打造具有杭州韵味和上城辨识度的共同富裕现代化基本单元品牌——“幸福邻里坊”社区共富综合体。目前97个旧改项目开工，老百姓“家门口的幸福”指日可待。

居民在上城区湖滨街道“幸福邻里坊”内阅读。 杭州湖滨街道供图

安徽芜湖，轨道交通站点150米范围内均实现了公交接驳，公共交通站点300米范围内，公共自行车覆盖率达98.7%。行走在芜湖城区，一台台“绿牌”新能源公交驶过，为人民城市建设增“绿”添彩。

……

从上海兴业路76号党的一大会址，到浙江嘉兴南湖上的红船，长三角地区见证了中国共产党的诞生，见证了中国历史上开天辟地的大事变。

历经百年，长三角经济持续发挥引领作用，成为全国经济稳增长的“压舱石”；科技协同创新不断加快，成为创新发展新高地；高铁成网，沪苏浙皖越来越多“双城”变“同城”；“一网通办”全覆盖，41个城市实现37类高频电子证照共享互认；不搞大开发、共抓大保护，携手践行“绿水青山就是金山银山”。

这次座谈会，习近平总书记寄望长三角“更好发挥先行探路、引领示范、辐射带动作用”。

共下一盘棋，同谱协奏曲。眺望未来，长三角重任在肩——立足一体化、高质量，龙头引领、携手前行，在中国式现代化征程上共担新使命、共赴新目标。（唐小丽、马作鹏、马晓波、康梦琦、方彭依梦、汪瑞华）

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(责编：杨光宇、胡永秋)

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