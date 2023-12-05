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蒙牛李鹏程出席COP28 三大倡议助力全球迈向碳中和

2023年12月05日08:32 | 来源：中央广电总台国际在线
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原标题：COP28 | 在这场联合国会议上 蒙牛给出实现全球碳中和的三大妙招

11月30日至12月12日，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）在阿联酋迪拜举行。COP28是气候变化多边进程中一次重要会议，将完成《巴黎协定》第一次全球盘点，具有里程碑意义。

会议期间，以“面向碳中和的企业可持续发展战略”为主题的中外知名企业家可持续发展对话会于当地时间12月1日下午召开，蒙牛集团执行总裁李鹏程作为中国乳制品企业代表受邀出席，现场分享了蒙牛在可持续高质量发展、助力全球迈向碳中和过程中的实践经验。

李鹏程表示，蒙牛是一家来自中国的乳制品企业，位居全球乳业8强。致力于为全球消费者带去营养健康，也致力于守护我们唯一的蓝色星球，这也是蒙牛的可持续发展愿景。

关于企业如何通过可持续发展助力全球迈向碳中和，李鹏程提出三大倡议。

首先，碳中和议题，必须成为企业可持续发展、商业战略的核心议题。应对气候变化，世界各国都提出了雄心勃勃的减碳目标，并出台相应政策、法律、机制来支撑目标的实现。在这样的时代大背景之下，企业必须要把碳中和议题上升为最优先级的企业战略。

蒙牛于2021年发布了GREEN可持续发展战略，并率先发布碳中和战略，承诺力争于2050年前实现全产业链碳中和，并面向2030年设定了牧场减碳、可再生能源使用、绿色工厂等方面的具体目标。

其次，推进碳中和，需要通过科技创新和数智化驱动实现。根据世界经济论坛预测，到2050年，全球乳制品需求将至少增长55%。我们如何能持续提升产量，同时又不断降低乳业的温室气体排放？科技创新、数智化技术是唯一的答案。

今年，蒙牛在中国宁夏打造了全球乳业首座全数智化工厂，同等体量的传统工厂，一般需要上千名工人，但这个工厂实现了“3个100”，即100个人，100万吨年产量，100亿元年产值，同时碳排放降低了43%。未来，蒙牛要持续通过数智化创新，努力把乳业每一个生产环节的碳排放降到最低。

此外，实现碳中和，需要带动范围3减排，打造零碳供应链。各行业的头部企业，要发挥好龙头作用，带动范围3减排。

蒙牛已开始着手范围3减碳，蒙牛旗下的现代牧业、中国圣牧已率先开展了牧场碳盘查和减碳工作，蒙牛也是第一家承诺2030年实现“零毁林”的中国企业。前不久蒙牛、现代牧业、中粮国际签署了中国第一单“零毁林”大豆，得到了世界经济论坛施瓦布教授的高度评价，未来我们要彻底消除供应链的森林砍伐风险，为全球气候变化、生物多样性保护做出更大贡献。

据悉，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会吸引了全球近200个国家和地区的约8万人参会，参与规模创下历史新高。大会将完成《巴黎协定》的首次全球盘点，评估协定实施进展以及实现协定目标的整体差距，为各方提供加速转型创新与强化合作的机会。

(责编：董童、杨迪)
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