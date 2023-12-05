人民网北京12月5日电 （欧阳易佳）据生态环境部消息，“从倡议到行动：共享绿色低碳生活”边会近日在《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）中国角举行。边会旨在宣传中国碳达峰碳中和工作成效，集中展示我国社会各界积极应对气候变化、践行绿色低碳生产生活方式的举措与行动。

边会现场。主办方供图

生态环境部宣传教育中心主任田成川指出，气候危机是当今世界面临的重大挑战，现有的消费模式与绿色低碳生活方式仍存在较大差距，需要大力培育绿色低碳消费意识和生活理念。大力开展气候友好型社区建设、生态环境志愿服务、治理塑料污染、低碳交通等方面的生态宣传教育活动，打造生态环境宣传教育品牌项目，广泛动员城市与行业参加低碳转型经验交流与推广活动。积极搭建应对气候变化合作平台和行动网络，为全社会参与低碳发展转型提供助力，探索个人绿色低碳行为实现的创新路径。

为集中展示我国典型城市主动积极应对气候变化，推动绿色低碳发展的生动实践，边会邀请到江苏省常州市和云南省昆明市作为绿色低碳发展典型城市代表分享实践案例。

江苏省常州市人民政府副秘书长汪晓东介绍了打造“新能源之都”的“常州故事”。“新能源之都”不仅是单纯的产业概念，还是常州追求生产生活方式绿色低碳变革的新诠释。云南省昆明市人民政府副市长张勤勋通过线上连线方式分享了昆明市开展“碳惠春城”试点示范，在绿色低碳出行、节能低碳产品消费、绿色低碳公益等领域积极探索，共建共享绿色低碳生活的经验。山东省青岛市黄岛区人民政府副区长周诚、内蒙古自治区鄂尔多斯市生态环境局局长苏雅拉图、常州市生态环境局副局长周忠华围绕“转型进行时——竞逐绿色低碳新赛道”主题进行了圆桌对话，为我国乃至世界城市的绿色低碳发展分享宝贵经验。

据悉，本次边会参会代表来自政府部门、企业、社会组织以及研究机构，围绕共享绿色低碳生活展开交流与探讨，以期形成更多可供借鉴的典型案例和创新发展模式，充分彰显了应对气候变化的中国经验和中国智慧。

(责编：王连香、高雷)

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