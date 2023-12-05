原标题：中老铁路开通两周年：跑出互利共赢“加速度”

国际货物列车越开越密、覆盖范围不断拓展，旅客乘坐跨境国际旅客列车纷至沓来，沿线城镇借势发力、产业发展方兴未艾……12月3日，中老铁路迎来开通运营两周年。两年来，中老铁路累计发送旅客超2420万人次、货物运输超2910万吨；货物品类由开通初期的化肥、百货等10多种扩展至电子、光伏、冷链水果等2700多种；我国31个省市区先后开行中老铁路跨境货运列车，货物运输覆盖老挝、泰国、越南、缅甸等12个“一带一路”共建国家。

得益于中老铁路国际旅客列车的开通，“早上在昆明吃小锅米线，晚上在万象吃老挝米粉”成为旅游新时尚。“老挝旅游深受昆明、北京、成都等地游客青睐，我每个月都要组旅游团去老挝。”昆明铁路局集团国际旅游服务有限公司负责东南亚旅游业务的杜婷婷说。

“到目前为止，出入境旅客基本处于满员状态。”磨憨站客运值班员刘晓萍说，“铁路局积极与海关、边检部门联系，完善和优化通关流程，旅客出入境通关时间由之前的各需约1.5小时缩短至各需约1小时。”中老铁路国际旅客列车“从通到畅、从畅到快、从快到好”的目标正逐步实现。

“中老铁路+中欧班列”，“沪滇·澜湄线”国际货运班列，中老、中越铁路国际冷链货运班列相继开行……中老铁路连通长江经济带、中国－中南半岛经济走廊、亚欧大通道，成为促进沿线共同繁荣、扩大高水平对外开放的新桥梁。

“在海关、铁路双方有力推动下，推进‘铁路快通’模式，磨憨铁路口岸通关时间从40多个小时压缩到5小时内。”磨憨站交接所负责人赵猛说，“我们还计划打造磨憨铁路口岸进出口货物公共服务平台，推动口岸智慧化建设，预计今年12月完成一期建设。”

中老铁路开通以来，累计开行货物列车2.9万列，为东南亚水果等产品进入中国提供了新机遇。今年是来自四川眉山的王欣从事东南亚进口水果批发生意的第3年，得知中老铁路已具备全程水果冷链运输能力，王欣果断选择了铁路运输。“榴莲从泰国关柜装汽车，运到老挝万象南站，再通过铁路运到昆明，耗时最多两天。”王欣说。在过境流程高效的前提下，中老铁路可将昆明至万象间的运输成本降低40%至50%。

2022年4月，昆明市正式托管西双版纳州磨憨镇，共同建设国际口岸城市。磨憨—磨丁合作区管委会经济发展局工作人员介绍，2023年合作区计划实施项目85个，总投资222.43亿元，目前已累计实现开工72个，开工率达84.7%。人才服务中心、磨憨口岸新边民互市场相继投运，围网区一线国门联运中心和二线国门综合服务中心主体建设完工，磨憨主干道东盟大道改扩建等重点项目加速推进。

今年1月至8月中国和老挝贸易额达43.9亿美元，同比增长34%，呈现逐年增长态势。老挝公共工程与运输部部长安巴送·孟玛尼表示，中老铁路使老挝并入泛亚铁路东南亚段和泛亚铁路网等国际铁路网，实现海铁联运，“现在，万象成为泛亚铁路东南亚段重要节点，货物可从新加坡、马来西亚和泰国经老挝运往中国昆明，并通过‘沪滇·澜湄线’运往中国的商业中心”。

这条北起中国昆明，过中国磨憨铁路口岸和老挝磨丁铁路口岸，到达老挝万象的中老铁路，正跑出互联互通、互利共赢“加速度”。

（本报记者 徐鑫雨 张勇 本报通讯员 张伟明）

(责编：罗知之、陈键)

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