人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门下达48.46亿元资金 确保受灾群众安全温暖过冬

本报记者 姚亚奇
2023年12月05日09:22 | 来源：光明日报
小字号

原标题：两部门下达48.46亿元资金 确保受灾群众安全温暖过冬

近日，财政部、应急管理部下达48.46亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作，切实解决受灾群众生活困难，确保安全温暖过冬。

财政部、应急管理部要求相关地区财政、应急管理部门积极部署、认真落实，按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则，科学合理制定救助方案，做实做细冬春救助工作，并将资金纳入直达机制，强化资金监管，严禁截留挪用，确保资金及时按政策规定发放到受灾群众手中，切实发挥资金效益。

针对今年东北、华北等省份遭受严重灾害、冬春救助任务较重的实际，应急管理部、财政部提前印发通知，召开视频会议进行安排部署，派出多个工作组深入灾区一线，指导督促各地及时开展救助对象调查摸底，精准统计上报救助需求，资金下达时间较往年大幅提前。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩需求、促增长等政策继续发力 推动我国经济持续稳定回升向好
　　人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2023年11月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.4%，比10月下降0.1个百分点。 对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，11月PMI指数继续小幅回落，表明经济回升动能仍需着力加强。…
“跨境理财通”降门槛提额度 粤港澳金融互联互通跑出加速度
　　人民网北京12月4日电 （黄盛）“跨境理财通”升级版本来了！日前，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，国家金融监督管理总局广东监管局、深圳监管局，中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳监管局联合发布通知，就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（修订稿征求意见稿）》公开征求意见。 本次修订结合大湾区跨境理财的市场需求，针对经营主体关注的焦点问题、市场监管部门和商业银行反映较多的难点问题，在降低“跨境理财通”业务准入门槛，扩大试点范围，优化办理流程，个人投资者额度等方面进行了升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部