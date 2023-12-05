两部门下达48.46亿元资金 确保受灾群众安全温暖过冬
2023年12月05日09:22 | 来源：光明日报
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原标题：两部门下达48.46亿元资金 确保受灾群众安全温暖过冬
近日，财政部、应急管理部下达48.46亿元中央自然灾害救灾资金，支持地方开展受灾群众冬春临时生活困难救助工作，切实解决受灾群众生活困难，确保安全温暖过冬。
财政部、应急管理部要求相关地区财政、应急管理部门积极部署、认真落实，按照“分类救助、重点救助、精准救助”原则，科学合理制定救助方案，做实做细冬春救助工作，并将资金纳入直达机制，强化资金监管，严禁截留挪用，确保资金及时按政策规定发放到受灾群众手中，切实发挥资金效益。
针对今年东北、华北等省份遭受严重灾害、冬春救助任务较重的实际，应急管理部、财政部提前印发通知，召开视频会议进行安排部署，派出多个工作组深入灾区一线，指导督促各地及时开展救助对象调查摸底，精准统计上报救助需求，资金下达时间较往年大幅提前。
(责编：罗知之、陈键)
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