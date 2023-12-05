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四位首席经济学家前瞻11月份经济数据：

基本面延续修复态势 消费回暖加速

2023年12月05日09:24 | 来源：证券日报
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原标题：基本面延续修复态势 消费回暖加速

　　本报记者 韩 昱

　　见习记者 张芗逸

　　本周开始，国家统计局将陆续公布11月份重要经济数据。接受《证券日报》记者采访的四位首席经济学家预计，11月份消费回暖加速，投资增速有望回升，全年GDP增长目标有望顺利完成。

　　国家统计局11月15日发布数据显示，10月份，社会消费品零售总额同比增长7.6%，增速比9月份加快2.1个百分点。

　　“消费方面，预计11月份社会消费品零售总额同比增速将继续回升。”川财证券首席经济学家陈雳在接受《证券日报》记者采访时分析，这主要有两方面原因：一方面，去年同期基数较低；另一方面，社会消费品零售总额同比增速已连续3个月加快，复苏趋势较为明朗，且部分升级类商品和大宗商品销售增势良好，可选消费品的走强释放了消费回暖的积极信号。

　　“预计11月份消费保持平稳。”中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，今年中秋、国庆假期的消费数据显示，居民的消费需求有所回升，预期有所改善。考虑到去年同期的低基数因素，11月份社会消费品零售总额的同比增速或将大幅提升至两位数。

　　从投资角度看，国家统计局公布的数据显示，前10个月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%。随着产业转型升级持续推进，制造业投资增势较好，前10个月制造业投资同比增长6.2%，明显高于全部投资。

　　陈雳预计，11月份固定资产投资增速仍在筑底过程中，基建、制造业投资担重任。其中，制造业投资增速有望迎来小幅增长。

　　在浙商证券首席经济学家李超看来，制造业投资增速保持平稳，预计前11个月制造业投资累计增速为6.2%，增长动能主要来自于传统产业改造升级和培养壮大战略性新兴产业，后续逆周期政策及政策储备仍将着重围绕改善企业盈利开展。

　　国家统计局数据显示，前10个月，基础设施投资同比增长5.9%，增速比全部投资高3个百分点。

　　民生银行首席经济学家温彬认为，11月份，建筑业商务活动指数较10月份上升1.5个百分点至55%；建筑业扩张加快，主要与基建资金支持力度加大有关；三季度以来专项债加快发行使用，资金到位良好，对基建投资形成支撑；预计前11个月基建投资增速持平于10月份的5.9%。

　　陈雳表示，在宏观政策“组合拳”的接续发力下，四季度我国经济基本面基本处于回暖轨道，GDP增速有望进一步继续加快，预计将顺利完成今年全年GDP增长目标。

　　“在经济内生动能以及稳增长政策的支撑下，宏观经济延续稳中向好的势头，其中消费、制造业投资等不乏亮点。”明明认为，考虑到去年同期较低的基数，今年四季度GDP数据预计将在5.3%左右。

　　对于后续政策发力的方向，陈雳表示，在新动能培育层面，科技创新、先进制造、绿色发展有望加速成长为我国经济的新增长点，迎来更多产业政策支持和信贷支持，对我国制造业转型升级、服务消费提质扩容、外贸新动能培育产生积极影响。

　　明明认为，财政政策方面，年内增发的特别国债体现了财政政策逐步发力，预计明年的财政支出力度有望延续提升。货币政策方面，通过降准来释放流动性、降息以支持实体经济，均是可能的方向；此外，PSL（抵押补充贷款）等工具或将用于支持城中村改造，结构性货币政策工具仍有发力空间。

(责编：罗知之、陈键)
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