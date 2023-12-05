孟 珂

原标题：11月份中国物流业景气指数为53.3% 新增需求保持向好趋势

12月4日，中国物流与采购联合会发布的2023年11月份中国物流业景气指数为53.3%，较10月份回升0.4个百分点；中国仓储业指数为52.2%，较10月份回升1.3个百分点。

数据显示，11月份，业务总量指数为53.3%，较10月份回升0.4个百分点，继续保持在50%以上扩张区间。新订单指数为53.4%，较10月份回升0.6个百分点，反映出新增需求保持向好趋势。

“11月份，中国物流业景气指数继续保持扩张趋势。”中国物流与采购联合会总经济师何辉对《证券日报》记者表示，物流活跃度有所提升，业务总量指数、新订单指数均处于扩张区间。后期来看，企业投资势头较稳，预期需求保持稳定增长，企业盈利水平有所改善，物流运行企稳基础进一步巩固。

在中国物流信息中心分析师胡焓看来，近3个月来新订单指数和业务活动预期指数均值分别为53.2%和57.6%，明显好于上半年和三季度，表明物流市场需求持续恢复，行业活力增强。

胡焓表示，11月份，随着工业产能稳定释放，旺季促销提振消费潜能，快消品、能源原材料物流需求季节性回升，工业中通信设备、电气机械、交通运输设备、汽车及零部件制造需求增加，供应链上下游需求平稳增长，东中西部三大区域发展相对均衡，带动物流业务量保持在高景气区间。

从后期走势看，何辉表示，业务活动预期指数连续多个月保持在55%以上高位，反映出物流行业继续保持稳定预期。

胡焓认为，后期，随着稳预期、强信心、扩投资等一系列政策持续实施，经济平稳复苏的确定性增强，岁末年初物流运行将保持企稳趋势。

(责编：罗知之、陈键)

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