田 鹏

原标题：沪新ETF互通正式启动 首批产品在两地交易所同步上市

据上交所官方公众号12月4日消息，近日，华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF和南方东英华泰柏瑞上证红利ETF同步在上海证券交易所（以下简称“上交所”）和新加坡交易所集团（以下简称“新交所”）上市。

上交所相关负责人表示，首批沪新ETF同步在沪新两所挂牌上市，标志着沪新ETF互通正式启动。这是上交所贯彻落实党中央关于扩大金融开放有关决策部署的重要举措，对于深化中新金融合作具有积极意义。中新建交33年来，务实合作与时俱进，经贸联系不断深化。此次开展沪新ETF互通，将进一步便利跨境投融资，促进要素资源全球化配置，助力打造中国-东盟资本市场相互融合的新发展格局。

新交所相关负责人表示，沪新两所同时挂牌两只ETF产品，为投资者配置以科技为重点的东南亚上市公司提供了多元化投资选择。这也是继今年5月份新交所与上交所签署ETF产品互通合作谅解备忘录以来，双方合作迈出的新步伐，也是新加坡和中国进一步实现金融互联互通的重要里程碑。未来，新交所将继续加强与上交所的交流合作，为投资者提供更广泛的投资选择，不断深化两国金融合作。

ETF是资本市场服务实体经济和国家战略的重要载体。近年来，上交所持续围绕产品创新和机制优化，推动ETF市场高质量发展。截至2023年11月底，上交所共有ETF产品528只，市场规模超过1.5万亿元，境内占比近8成。

上交所表示，下一步，将在中国证监会的统一部署和指导下，进一步拓展跨境ETF合作的深度与广度，完善ETF互通机制，吸引境内外中长期资金，推动资本市场高水平制度型双向开放。

(责编：罗知之、陈键)

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