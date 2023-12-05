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资本市场股债齐发力 房企融资环境持续改善

吴晓璐
2023年12月05日09:26 | 来源：证券日报
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原标题：资本市场股债齐发力 房企融资环境持续改善

近日，支持房企合理融资需求的积极信号持续释放。11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会提出，继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。11月30日，上交所举办房地产行业座谈会，进一步支持和推动沪市房企通过融资和并购重组等方式，提升质量，化解风险。

今年以来，资本市场持续支持房企合理融资需求。据Wind数据统计，今年以来截至12月4日，资本市场支持：房企债券融资2282.92亿元，股权融资203.86亿元，合计2486.78亿元。

市场人士表示，监管部门持续推出系列政策，房企融资有所改善，后续要做好原有支持政策的持续跟进与落地。

去年11月份，支持房企融资“三支箭”出台，保持房企信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定。今年以来，资本市场支持房企融资需求举措不断落地，2月份，证监会启动不动产私募投资基金试点，促进房地产市场盘活存量；8月底，证监会优化IPO、再融资监管安排时提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。

中指研究院企业研究总监刘水对《证券日报》记者表示，监管部门持续推出系列政策，资本市场加大支持房企债券融资、股权融资力度，房企融资在持续改善。

具体来看，债券融资方面，据Wind数据统计，今年以来截至12月4日，房企发行公司债（含企业债）1737.96亿元，发行ABS融资544.96亿元，综合来看资本市场支持房企债券融资2282.92亿元。

股权融资方面，截至12月4日，已有8家上市房企股权融资获得证监会注册批复，包括6家公司为定增，2家公司为重组配套融资。8家房企中，有3家实施完成，合计融资203.86亿元，另外5家计划募资248.91亿元。

此外，证监会支持盘活房企存量资产，推动保障性租赁住房REITs常态化发行，将公募REITs试点资产类型拓展至消费基础设施。截至12月4日，累计5单保障房REITs获注册，其中4单已经上市，募资超50亿元；首批3单消费基础设施REITs获证监会注册批复。

目前，证券监管部门正在常态化推动“央地合作增信”模式，支持民营房企融资。据中证金融数据，自去年11月份以来，截至今年9月13日，中证金融为6家房企合计提供24.42亿元信用保护，助力债券融资55.3亿元。

谈及如何进一步支持优质民营房企融资需求，刘水表示，首先，加大增信发债支持。常态化支持民营房企增信发债，降低对企业的担保要求条件，鼓励更多地产机构参与担保增信，覆盖更多的企业，使更多企业受益。其次，进一步支持股权融资。进一步放宽上市房企再融资条件，优化审批流程，加快审批速度。

亿翰智库研究总监于小雨表示，支持民营房企合理融资需求，要做好原有支持政策的持续跟进与落地，提升政策执行力度，一视同仁支持优质央国企和民企融资。

(责编：罗知之、陈键)
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