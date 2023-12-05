原标题：我国汽车出口量激增 相关企业运输配套持续跟进

本报记者 杜雨萌

见习记者 毛艺融

在当前的全球汽车市场中，中国汽车出口量，特别是电动汽车的出口数据已然成为各方关注的重点。据中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2023年1月份至10月份，我国新能源汽车出口高达99.5万辆，同比增长99.1%。

在中国贸促会汽车行业委员会会长王侠看来，当前，在愈发复杂严峻的国际环境下，中国汽车在国际化方面依然走出了坚实的步伐。尽管受到国际市场通胀和经济衰退等因素影响，但今年我国汽车出口量依旧成绩斐然。

数据显示，自2021年我国汽车出口量首次突破200万辆后，2022年达到311.1万辆。而今年以来汽车出口量已突破400万辆。据海关总署发布的数据显示，2023年1月份至10月份累计出口汽车424万辆，同比增长62.4%。其中，10月份中国出口汽车53万辆，同比增长49.8%。

中汽协副总工程师许海东表示，预计今年全年我国汽车出口量有望在460万辆至470万辆。

我国汽车出口激增的背后，新能源汽车成为重要力量，特别是以比亚迪、吉利、长安汽车为代表的自主品牌强势崛起，通过混动与纯电路线并行，销量领先全球新能源车。

乘联会秘书长崔东树在接受《证券日报》记者采访时表示，近几年，我国汽车出口市场表现超强增长的重要原因，就在于新能源汽车出口量的暴增，且出口数量和均价均强势增长。目前，我国新能源汽车自主品牌出口主要面临的问题是出口的市场波动比较大。因此，未来中国新能源汽车自主品牌参与国际竞争，除了要在技术上做到有效提升外，销售维护、充电设施、售后等方面也都要建立有效的保障机制，从而推动新能源汽车出口量的持续增加。

随着当前出口量的快速增长，来自相关企业的运输配套也在持续跟进。11月28日，中国物流集团中国铁路物资股份有限公司（以下简称“中国铁物”）物流产业发展中心总经理欧阳兵在第二届汽车海外出口论坛上透露，为满足中欧班列跨境联运汽车的需求，中国铁物计划推出40英尺特殊汽车集装箱。

除了特殊汽车集装箱外，《证券日报》记者从中铁特货物流股份有限公司（下称“中铁特货”）获悉，面对各汽车主机厂日益增长的国际联运需求，目前，中铁特货正全力争取国铁集团与多地铁路局的支持，重点加强口岸站接卸及境外物流企业集运驳运协调工作，以提高口岸站交车能力，稳步扩大国际联运业务，助力商品汽车走出去。

据中铁特货有关负责人介绍，今年以来，仅由霍尔果斯境出口至欧洲、亚洲的汽车出口量已超9万台，运量同比增长近三倍。铁路通过安全、快捷、优质的物流服务，开拓商品汽车国际物流运输市场，助力“中国制造”走出国门、走向世界。

(责编：罗知之、陈键)

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