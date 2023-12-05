崔 爽

原标题：5G加速落地筑牢“数字中原”底座

位于河南省登封市的郑州磴槽企业集团金岭煤矿是一座不折不扣的智慧煤矿：5G信号覆盖井下重点区域，建成拥有45个综合安全监测监控子系统的数字化智能调度中心，实现煤矿整个系统信息共享、数据互通、一键启停、实时监测。

这一切变化，得益于其与中国移动、华为公司合作，于今年10月在全国率先实现商用5G-A网络井下重点区域全覆盖，在智能化矿山建设中跑出“金岭速度”。经实测，网络上行达1.1Gbps，能够满足100多路高清摄像头的视频回传；且5G-A基站设备覆盖距离较原有5G网络设备提升50%，部署成本降低30%以上。

这是5G技术在河南落地生根的一个缩影。如今，河南数字化发展前景广阔，数字基础设施、数字化治理能力和数字化产业基础优厚，数字经济核心产业持续走强。

“黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起等重大战略的深入实施，为河南省发展数字经济和信息化带来新机遇。”河南省科技厅党组成员、副厅长陶曼晞说，优越的区域交通、万亿级的大市场、海量的数据资源将为河南数字经济和5G变革赋予独特生机和巨大空间，而5G的新一轮创新也为河南经济强省、中西部创新高地建设带来重大机遇。

12月6日—8日，2023世界5G大会将于河南省郑州市召开，大会将充分展现河南的数字技术应用成果，加速引聚行业领域企业、科研机构以及人才。

目前5G商用已经进入第五年，全球已部署超过260张5G网络，覆盖近一半的人口，我国也已经建成全球规模最大、技术领先的5G网络，迎来了5G规模化应用发展关键期和新一轮技术创新期，以新技术、新产品、新模式、新业态推动各行业的数字化转型。

在河南，5G发展基础坚实、创新实力雄厚、高端人才集聚、成果应用广泛。

据陶曼晞介绍，河南省构建了以5G、千兆光网等通信网络为基础，以超大型数据中心等算力基础设施为核心，以工业互联网等融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。在通信技术、信息安全等领域，布局建设嵩山、墨子实验室等高能级创新平台。在微波器件和天线、安全芯片等方向，开展关键核心技术攻关，取得一批先进技术成果。同时，河南省加快推动5G成果向现实生产力转化，推进5G与云计算、大数据、物联网、人工智能、智能传感、机器通信等技术融合发展，打造基于5G网络的智能制造、工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧物流等垂直行业应用，特别是嵩山实验室刚刚发布的多模态网络环境、内生安全云原生平台等两项成果，将在政务、电力、医疗、金融等领域推广应用，为网络环境设施和网络安全防护提供了“中国方案”。

今年4月，河南发布了《2023年河南省加快5G网络建设和产业发展工作方案》，持续推进全省5G网络建设和产业发展，进一步增强5G发展的潜力和优势。

“2023世界5G大会将依托高端国际化平台的展示与传播，进一步发挥新技术、新产品、新模式、新业态的示范引领作用，以点带面促进5G垂直行业应用的产业生态培育，推动千行百业的数字化转型。”未来移动通信论坛副秘书长富军表示，随着5G惠民兴业的应用广泛落地，在5G大会上大家也将看到越来越多的跨界融合成为现实。

(责编：罗知之、陈键)

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