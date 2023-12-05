原标题：首个国家级海上风电研究与试验检测基地开建

科技日报讯 （实习记者吴叶凡）12月1日，我国首个国家级海上风电研究与试验检测基地（以下简称“海上风电试验基地”）在福建开工建设。海上风电试验基地建成后，将填补我国尚无大功率全尺寸地面试验平台的空白，进一步提升我国海上风电设备的研究与试验验证能力。

海上风电试验基地是国家“十四五”规划重大项目，是可再生能源并网全国重点实验室重要组成部分，包括陆上检测中心和试验风电场两部分，主要功能是开展风电机组全尺寸地面试验六自由度加载、超大容量复杂电网模拟、超长叶片双轴高频加载试验及科学研究。陆上检测中心选址于福建省福清市江阴产业园内，靠近江阴港码头，毗邻三峡风电产业园，主要建设25兆瓦六自由度加载、全尺寸地面试验平台和150米级叶片试验平台。试验风电场规划建设6个陆上试验机位和20—40个海上试验机位，首批20个海上试验机位选址于福建省长乐外海区。

据悉，海上风电试验基地建成后，将形成覆盖最新IEC及相关国家标准规定的全部海上风电性能试验验证能力，试验平台拖动能力、加载能力、电网模拟能力等多项技术指标均为当前世界第一，可开展世界上最大容量的风电机组和最长尺寸的叶片试验及目前国际上无法开展的海上风电机组全频率阻抗扫描等试验项目。

“基地具备25兆瓦级、150米级风电机组仿真分析、运行测试和特性评价能力，有助于加速风电装备新技术研发，突破大容量海上风电机组及大尺寸叶片制造技术瓶颈。”福建海上风电研究与试验检测基地项目负责人林俊辉表示。

记者了解到，海上风电试验基地以建成国际一流的海上风电研究平台、试验平台、交流合作平台为目标，致力于打造“技术研究、检测认证、设备制造、建设安装、运行维护”为一体的产业生态。基地建成后，将进一步完善海上风电技术创新及服务体系，为我国海上风电装备制造企业、科研机构、运营单位等产业链上下游提供科研攻关、试验验证、交流共享全方位的服务，推动形成完整产业生态。

(责编：罗知之、陈键)

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