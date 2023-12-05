人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新发现恒星流或揭示暗物质秘密

2023年12月05日09:30 | 来源：科技日报
小字号

原标题：新发现恒星流或揭示暗物质秘密

科技日报北京12月4日电 （记者刘霞）荷兰天文学家发现了迄今最大的恒星流，其在星系团中延伸了近170万光年，相当于10个银河系的跨度，暗物质穿越其间时可能会留下空洞，因此这一发现有助于揭示暗物质的“庐山真面目”。相关论文刊发于最新一期《天文学与天体物理学》杂志。

这股恒星流被称为“巨型后发座流”，如浮萍一般游离于距地球约3亿光年的后发座星系团内，被荷兰格罗宁根大学的哈维尔·罗曼及其同事发现。观测显示，“巨型后发座流”长近170万光年，宽仅约8.1万光年，是目前已知最长的恒星流，其质量约是太阳的6800万倍。罗曼指出，银河系内也有纤细的恒星流，但与“巨型后发座流”相比，可谓“小巫见大巫”。

罗曼解释说，“巨型后发座流”的大小和结构表明，它最初是一个普通的矮星系，但“不幸”落入星团内，潮汐力将其拉伸成现在这样纤细的结构。在星系团中观察到如此纤细的结构令人惊奇，因为星系团是一个星系相互作用强烈、“弱肉强食”的“丛林”环境。

研究人员表示，宇宙学标准模型指出，暗物质应该聚集成“晕”，当“后发座星系团”内的星系相互缠绕时，这些“晕”也应如此。最终，一些“晕”能穿越恒星流，留下空洞，科学家可借此研究“晕”中暗物质的性质。因此，“后发座星系团”也可能是研究暗物质的有力工具。

中国科学院国家天文台研究员张承民对科技日报记者指出：“暗物质和暗能量是现代宇宙学的两个谜团，它们占据宇宙物质的96%左右，而恒星、气体和尘埃等普通物质仅占约4%，破解暗物质的特性及其起源一直是天文学家孜孜以求的梦想。未来天文学家可以通过研究更多类似‘巨型后发座流’的天体结构，撷取物理学领域的‘圣杯’。”

罗曼等人也强调，天文学家可以借助下一代望远镜，如今年7月发射的欧几里得空间望远镜，了解更多有关暗物质及星系形成和演化的信息。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
扩需求、促增长等政策继续发力 推动我国经济持续稳定回升向好
　　人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰）近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2023年11月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.4%，比10月下降0.1个百分点。 对此，中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，11月PMI指数继续小幅回落，表明经济回升动能仍需着力加强。…
“跨境理财通”降门槛提额度 粤港澳金融互联互通跑出加速度
　　人民网北京12月4日电 （黄盛）“跨境理财通”升级版本来了！日前，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，国家金融监督管理总局广东监管局、深圳监管局，中国证券监督管理委员会广东监管局、深圳监管局联合发布通知，就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（修订稿征求意见稿）》公开征求意见。 本次修订结合大湾区跨境理财的市场需求，针对经营主体关注的焦点问题、市场监管部门和商业银行反映较多的难点问题，在降低“跨境理财通”业务准入门槛，扩大试点范围，优化办理流程，个人投资者额度等方面进行了升级。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部