原标题：新发现恒星流或揭示暗物质秘密

科技日报北京12月4日电 （记者刘霞）荷兰天文学家发现了迄今最大的恒星流，其在星系团中延伸了近170万光年，相当于10个银河系的跨度，暗物质穿越其间时可能会留下空洞，因此这一发现有助于揭示暗物质的“庐山真面目”。相关论文刊发于最新一期《天文学与天体物理学》杂志。

这股恒星流被称为“巨型后发座流”，如浮萍一般游离于距地球约3亿光年的后发座星系团内，被荷兰格罗宁根大学的哈维尔·罗曼及其同事发现。观测显示，“巨型后发座流”长近170万光年，宽仅约8.1万光年，是目前已知最长的恒星流，其质量约是太阳的6800万倍。罗曼指出，银河系内也有纤细的恒星流，但与“巨型后发座流”相比，可谓“小巫见大巫”。

罗曼解释说，“巨型后发座流”的大小和结构表明，它最初是一个普通的矮星系，但“不幸”落入星团内，潮汐力将其拉伸成现在这样纤细的结构。在星系团中观察到如此纤细的结构令人惊奇，因为星系团是一个星系相互作用强烈、“弱肉强食”的“丛林”环境。

研究人员表示，宇宙学标准模型指出，暗物质应该聚集成“晕”，当“后发座星系团”内的星系相互缠绕时，这些“晕”也应如此。最终，一些“晕”能穿越恒星流，留下空洞，科学家可借此研究“晕”中暗物质的性质。因此，“后发座星系团”也可能是研究暗物质的有力工具。

中国科学院国家天文台研究员张承民对科技日报记者指出：“暗物质和暗能量是现代宇宙学的两个谜团，它们占据宇宙物质的96%左右，而恒星、气体和尘埃等普通物质仅占约4%，破解暗物质的特性及其起源一直是天文学家孜孜以求的梦想。未来天文学家可以通过研究更多类似‘巨型后发座流’的天体结构，撷取物理学领域的‘圣杯’。”

罗曼等人也强调，天文学家可以借助下一代望远镜，如今年7月发射的欧几里得空间望远镜，了解更多有关暗物质及星系形成和演化的信息。

(责编：罗知之、陈键)

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