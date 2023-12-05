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最大实验性核聚变反应堆开始运行

2023年12月05日09:31 | 来源：科技日报
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原标题：最大实验性核聚变反应堆开始运行

　　科技日报北京12月4日电 （记者张佳欣）据美国雅虎新闻网2日消息，世界上最大的实验性核聚变反应堆已于1日在日本开始运行, 向实现“人造太阳”又迈进了一步。

　　日本量子科学技术研究开发机构那珂研究所1日下午举行了大型核聚变实验装置JT-60SA开始运行仪式。这台六层楼高的机器位于日本茨城县那珂市的一个机库中，由一个甜甜圈形状的托卡马克容器组成，其中装有加热至2亿摄氏度的旋转等离子体。

　　欧盟能源专员卡德里·西姆森表示，JT-60SA是“世界上最先进的托卡马克装置”，并称其开始运行是“聚变历史上的一个里程碑”。西姆森还表示，聚变有潜力成为本世纪下半叶能源结构的关键组成部分。

　　JT-60SA计划是欧盟和日本的联合建设项目，是国际热核聚变实验反应堆计划（ITER，又称“人造太阳”计划）的先行项目。JT-60SA反应堆的目标是研究聚变作为一种安全、大规模和无碳的净能源的可行性，使它所产生的能量比消耗的能量更多。这两个项目的最终目标都是使内部的氢核融合成氦，以光和热的形式释放能量，模拟太阳内部发生的过程。

　　核聚变可以通过不同的方式进行，其过程都比核裂变清洁得多，不会产生放射性废物。如果实现经济的聚变反应，将大大减少甚至完全消除人类对化石燃料的依赖。

　　去年，美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室的科学家在聚变反应中实现了“净能量增益”，这意味着该反应产生的能量（3.15兆焦耳）比最初为反应提供的能量（2.05兆焦耳）更多，这是一项重大成就。尽管核聚变的每一点进展都会引起轰动，但前面的路还很长。

(责编：罗知之、陈键)
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