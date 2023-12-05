原标题：数字技术将引领新一轮技术发展和产业重塑

以人工智能为代表的数字技术正开启全球新一轮的科技浪潮，新机遇将会带来哪些新挑战？数字技术将呈现哪些发展趋势？来自各个领域的专家学者在近日举办的“预见未来·前沿科创论坛”上，围绕这些问题进行了展望和交流。

与会专家认为，新一代数字技术将赋能千行百业，紧跟潮流步伐才不会在未来的科技竞争中落后。大企业能做大研发，在推动技术进步中发挥自己独特的优势，应该鼓励大企业发展，努力培育更多在国际市场中有竞争力的大型科技企业。

发挥大企业科技创新独特优势

数字科技的进步正在给千行百业带来一场变革。由腾讯研究院联合百余位内外部科学家和技术专家制作的《2024数字科技前沿应用趋势》报告，预测了数字科技未来发展趋势和应用前景，越来越多的数字科技走向应用，以人工智能为代表的新一代数字技术将引领新一轮的技术发展和产业重塑。

一年前，ChatGPT横空出世，以人工智能为代表的数字科技再次出现革命性的技术进步。“技术进步的速度绝不会放缓。”中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲表示，无论对于科技界、经济界乃至整个社会的发展，新的数字科技既是重大机遇，新生事物也给我们带来挑战。技术研究的速度不会放缓，技术进步的速度不会放缓，当前要做的就是抓紧研究。

在樊纲看来，有些应用可以被限制，但科学必须要发展，在人工智能领域我们要思考如何加紧追赶。另外，只有在研究上走到前沿，在制定标准和规范方面才有可能走向前沿，才有可能成为规则的制定者。

技术的发展离不开大量的科研投入，高成本、高风险、长周期的特点在数字科技的研发中体现得尤为明显。

全国工商联数据显示，2022年中国民营企业中研发投入最多的三家公司分别为华为、腾讯、阿里巴巴，这三家企业的研发投入合计约占全国总研发经费支出的近7%。全球企业排名中，三家公司的研发投入均排在前二十位，在前沿科技方面都有各自探索布局和规划。如腾讯早在2018年就开始了大模型训练和推理的研发，设有实验室专注量子计算、下一代机器人的研究等。

“我们要发展大企业，要有大企业来领军大研究。”樊纲认为，创新具有很大的风险，大企业才能持续投入和持续跟进，能够不断创造、做更加冒险式的研发。此外，大企业的研究还可以带动小企业的研究。

数字科技重塑方方面面

重塑计算、智能升维、数实交互、未来连接，腾讯研究院前沿科技研究中心主任王强认为这四种趋势是数字科技发展的大方向。他表示，迈入通用人工智能门槛后，AI有望成为通用的技术，进而成为新的生产力，给全球经济、社会带来全方位的巨大影响。从本文到图像、音视频等更多维度，多模态将推动AI应用广度，人工智能体的发展大幅拓展应用深度，生成式AI对科学研究的助益日益明显，而AI与人类价值的对齐也会成为大模型的重要竞争力之一。

今年以来，国产大模型呈现百舸争流的景象。与此同时，也有人质疑重复研究是一种资源浪费。

“在新一轮科技革命与产业变革背景下，前沿科创成为新焦点，各国政府和企业都在前瞻部署新领域、新赛道，增加前沿科创投入是必然选择。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员万劲波说，经过适度市场竞争，只有少数优质产品、服务和企业才能存活下来。大模型的发展是持久战，也会有优胜劣汰，下半场比拼的是系统能力、应用场景和产业生态。大模型创新发展重点在于创新生态构建和行业示范应用，包括政务、金融、医疗、制造业等各行各业的应用落地。

深圳国家高技术产业创新中心大数据平台研究部部长卢春江认为，算力、数据、大模型是未来的“基础设施”，行业应用需要解决“基础设施”的问题，将行业知识与行业大模型结合，另外也需要创造自主可控的生态。（记者 叶青）

(责编：董童、杨迪)

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